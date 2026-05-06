Curses de muntanya
Marc Bernades, d'Igualada, continua agafant la forma física als Alps francesos
El corredor anoienc va entrar entre els 50 primers en una de les proves més exigents d'aquest primer tram de la temporada
El corredor igualadí Marc Bernades continua afinant la seva preparació de cara als propers objectius de la temporada. L'atleta de muntanya anoienc es va posar a prova a l'exigent Matheysins Sky Race, als Alps francesos, una de les proves més mítiques del calendari de l'skyrunning internacional. Prova d'això n'és la classificació general, plagada de corredors de primer nivell, que sumat al poc temps de recuperació li van impedir aspirar a un millor lloc que el 45è final.
Bernades va completar els exigents 25,5 quilòmetres de recorregut salvant gairebé 2.000 metres de desnivell positiu en un temps de 2:45.44. La mítica prova alpina es caracteritza per la seva enorme exigència tècnica i física, demandant molta concentració una vegada ascendit al pic del Tabor (2.389 metres), que té una cresta molt exigent, amb molts trams amb neu i algunes zones en què es requereix de cordes per superar-les.
L'acumulació d'esforços, amb les cames encara carregades de l'Ultra-Trail a l'Illa de Madeira que havia disputat feia tot just una setmana, va passar factura a Bernades, que va perdre molt de temps en els trams de pujada, o les zones més exigents com les crestes o el mític tram conegut com el Devil's Garden. En canvi, a les baixades, va poder demostrar la seva bona tècnica, i va esgarrapar segons als cronòmetre respecte als seus rivals.
