Sanció
La RFEF inhabilita Gerard Piqué durant dos mesos per amenaçar un àrbitre
El Comitè de Disciplina li aplica, a més, una sanció de sis partits, després dels fets ocorreguts en l'Andorra-Albacete de divendres passat
Sergio R. Viñas
El Comitè de Disciplina de la RFEF ha inhabilitat Gerard Piqué durant dos mesos pels seus atacs i amenaces a l'àrbitre que va dirigir el partit de Segona Divisió entre l'FC Andorra, del qual és màxim accionista a través de la seva empresa Kosmos, i l'Albacete, divendres passat. De manera addicional, el mateix òrgan l'ha sancionat durant sis partits.
A més de Piqué, Disciplina també ha decidit inhabilitar durant dos mesos el director esportiu de l'Andorra, Jaume Nogués, i el seu delegat de camp, Cristian Lanzarote; i durant quatre el president de l'entitat, Ferran Vilaseca. Totes les sancions es poden recórrer davant el Comitè d'Apel·lació. De manera addicional, l'òrgan ordena la clausura de la llotja del Nou Estadi d'Encamp, així com de les seves zones VIP, durant dos partits.
La pluja de sancions afecta també el cos tècnic que dirigeix Carles Manso. El mateix entrenador, l'encarregat de material Jonathan Barreal i l'auxiliar Enrique Agudo compliran un partit de sanció, mentre que l'entrenador de porters, Daniel Ortiz, estarà sancionat en els dos pròxims enfrontaments.
"Sortiu escortats, no sigui que us agredeixin"
Les sancions es basen en la redacció de l'acta de l'àrbitre Alonso de Ena Wolf després de la victòria per 0-1 de l'Albacete a Andorra. La primera de les anotacions reflecteix que "durant el descans del partit, abans de sortir al terreny de joc i trobant-me al túnel de vestidors, D. Gerard Piqué Bernabéu es va dirigir a la meva persona fent objeccions de caràcter tècnic en relació amb la meva actuació arbitral".
Els fets més greus, no obstant això, van passar al final del partit. Segons va recollir De Ena, "un cop abandonat el vestidor i dirigint-nos al pàrquing amb les forces i cossos de seguretat d'Andorra presents en tot moment, D. Gerard Piqué i D. Jaume Nogués es van dirigir a nosaltres fent de manera continuada protestes a decisions arbitrals ocorregudes en el partit. A més, D. Gerard Piqué va dir: "Sortiu escortats, no sigui que us agredeixin"".
L'àrbitre va recollir una última incidència amb l'exjugador del Barça: "En última instància, D. Gerard Piqué va dir al delegat informador: "En un altre país us rebentarien, però aquí a Andorra som un país civilitzat"". Poc abans, Nogués, director esportiu del club, havia dit als membres del cos arbitral que "tant de bo" tinguessin un "accident" amb el cotxe.
El Comitè de Disciplina considera provat que Piqué "es va dirigir cap a l'àrbitre en actitud amenaçadora, perseguint-lo a escassos centímetres de la seva cara al llarg del túnel mentre protestava per la seva actuació" durant el descans i que al pàrquing es va dirigir als àrbitres amb expressions de "contingut intimidatori" i amb un component "veladament coercitiu". L'òrgan destaca que, tot i que Piqué no ostenta cap càrrec a l'Andorra, és palmari que participa en la direcció del club, motiu pel qual considera que té competències per sancionar-lo.
L'Andorra nega els fets
L'Andorra no va formular al·legacions a l'acta de l'àrbitre, si bé va publicar un comunicat expressant "el seu ferm desacord amb el contingut de l'acta arbitral", argumentant que "determinats aspectes recollits a l'acta no reflecteixen de manera veraç ni fidel el desenvolupament dels fets ni les manifestacions realitzades durant les converses mantingudes entre l'àrbitre i els representants del club".
El col·legiat De Ena ja havia estat focus de la ira de Piqué i del seu club. L'excentral del Barça, després del partit, va publicar un missatge a les seves xarxes socials en què va censurar que "no té nivell", acusant-lo que "hi ha un tema personal contra el nostre club". En aquest mateix missatge va comentar que havien demanat anteriorment al CTA no tornar a ser arbitrats per De Ena, petició que està fora de tot reglament.
Què implica la inhabilitació de Piqué?
El dubte més que raonable és què implica per a Piqué haver estat inhabilitat. El mateix Comitè de Disciplina ressalta que l'Andorra li va comunicar que "no ostentava cap càrrec orgànic formal al club", tot i que "l'actuació d'aquest i la permissivitat del club amb les seves accions han testimoniat l'existència d'indicis suficients per revisar aquest criteri". El més probable és que la sanció es reflecteixi en la seva prohibició d'assistència als partits del club.
