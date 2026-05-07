Futbol
El CE Manresa convoca l'Assemblea anual de finals de curs el 15 de juny
La reunió tindrà lloc a la sala d'actes de Montepio de Conductors en dues convocatòries, la primera, a 2/4 de 7 de la tarda, i la segona, a les 7
El CE Manresa ha anunciat aquest dijous que la seva junta directiva convoca els seus socis i sòcies a l'Assemblea General Ordinària el dilluns 15 de juny. La reunió tindrà lloc a la sala d'actes de Montepio de Conductors, al carrer Bilbao, en dues convocatòries, la primera, a 2/4 de 7 de la tarda, i la segona, a les 7.
El comunicat oficial arriba just dos dies després que el club no desmentis a Regió7 que el Consell Superior d'Esports (CSD) hauria frenat el procés de conversió de l'entitat a una Societat Anònima Esportiva. El vicepresident, Francesc Sòria, ja va explicar a aquest diari que el club convocaria una assemblea al juny per posar al corrent de la situació els socis. De fet, un cop hagi conclòs l'Assemblea General Ordinània, "es farà l'Assemblea Extraordinària per explicar l'evolució del club a SAE", expliquen a la nota.
D'altra banda, en l'últim partit de lliga al Nou Estadi del Cogost aquest dissabte, el CE Manresa durà a terme dues accions. Al descans, es farà el sorteig de la Rifa dels 120 anys de l'entitat amb tres lots de premis, que poden incloure samarretes i botes firmades o fins i tot un viatge. Al final del duel, es procedirà a l'entrega de la Copa de campions de Tercera de la Federació Catalana de Futbol i a la celebració amb l'afició, els socis i els jugadors de la base.
El compromís es disputarà a 3/4 de 6 de la tarda contra el CP San Cristóbal.
