Judo
La judoka Júlia Beltran, del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès, aconsegueix el bronze al Torneig Internacional Ciutat de Barcelona de Judo
L'equip va sumar també dos diplomes de finalista gràcies a les cinquenes posicions de Luca de Palma de l’Esport7 (-70 kg) i Marc Escribà del Club Judo Moià (-100 kg)
Regió7
La judoka Júlia Beltran, de l'equip del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM), va aconseguir un podi a la Copa d’Espanya Sènior - Torneig Internacional Ciutat de Barcelona 2026. La formació, sota la direcció de l’entrenador David Roca, va quallar una sòlida actuació en una de les cites més prestigioses del calendari sènior.
L’actuació més destacada va anar a càrrec de Beltran, de l’Osona Judo Club (-48 kg), qui va pujar al podi després de demostrar la seva competitivitat davant rivals d'alt nivell, confirmant el seu gran estat de forma en la categoria absoluta.
L'equip va sumar també dos diplomes de finalista gràcies a les cinquenes posicions de Luca de Palma de l’Esport7 (-70 kg) i Marc Escribà del Club Judo Moià (-100 kg), que es van quedar a les portes de les medalles després de lluitar pel bronze. La representació del CTJBM es va completar amb la participació de Julen Muñoz i Adrià Serrat, que van sumar una valuosa experiència en aquest torneig internacional.
