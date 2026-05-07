L’Anoia serà l’epicentre de les Finals Territorials dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya
La comarca organitzarà aquest cap de setmana un total de tretze finals i mobilitzarà dinou equips de vuit municipis diferents en unes jornades que reuneixen els millors esportistes escolars de la demarcació
Regió7
L'esport escolar català arriba a un dels seus moments més esperats amb l'inici de les Finals Territorials de Barcelona dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya per a la temporada 2025-2026. Aquestes jornades, que tindran lloc el 9 i 10 de maig, reuniran els millors esportistes escolars de la demarcació en les disciplines de futbol sala, futbol set, handbol, voleibol i bàsquet. La comarca de l'Anoia tindrà un paper protagonista durant tot el cap de setmana actuant com a seu organitzadora de tretze finals i mobilitzant dinou conjunts de vuit municipis diferents en la lluita per un bitllet a les Finals Nacionals.
Igualada serà la seu principal de la comarca amb la celebració d'onze finals, mentre que els municipis de Masquefa i Jorba acolliran una final territorial cadascun. Aquest esforç logístic posa de manifest la capacitat de la comarca per gestionar esdeveniments esportius en edat escolar.
Pel que fa a la competició, un total de dinou conjunts representaran l'esport escolar anoienc. La distribució territorial mostra una gran capil·laritat amb cinc equips de Vilanova del Camí, tres de Masquefa, tres d'Igualada, dos de Santa Margarida de Montbui, dos de Piera, dos de Jorba, un de Calaf i un de la Llacuna. Tots aquests equips competiran en diverses disciplines amb l'objectiu d'assolir la classificació per a la fase nacional.
En la disciplina de bàsquet participaran el CB Masquefa en categoria benjamí, l'EEM Vilanova en aleví i el Col·legi Monalco en infantil masculí. En futbol set, la comarca estarà representada pel FC La Llacuna, el CF Masquefa, la Institució Igualada i la UD San Mauro. El futbol sala comptarà amb el FS Piera, el Col·legi Monalco, la Institució Igualada i l'AEE Pla de les Moreres. Per la seva banda, l'handbol tindrà la presència de l'Escola Mowgli i l'Escola Garcia Lorca, mentre que en voleibol competiran el CV Calaf, el CV Masquefa i l'AEE Pla de les Moreres.
Com a part del programa de la Generalitat de Catalunya gestionat per la Unió de Consells Esportius de Catalunya i el Consell Català de l'Esport, aquestes finals busquen fomentar la transmissió de valors socials i hàbits saludables. Els equips guanyadors d'aquestes jornades obtindran l'accés directe a les Finals Nacionals, que representen la màxima fita del calendari esportiu escolar català. Tota la informació detallada sobre les seus i els horaris es pot consultar a la pàgina web del Consell Esportiu de l'Anoia: https://tuit.cat/z5zc0
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
- La droga més popular a Europa s'estén per la Catalunya central sense entrebancs
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- Pons Joiers de Manresa posa al dia un negoci tradicional en la seva tercera generació
- Veïns de Pinós van veure el llop a la vora de casa abans del segon atac al Solsonès