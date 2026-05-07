Atletisme
L'atleta santjoanenca Cristina Millà revalida el títol a la marató del Camí de Cavalls de Menorca
L'esportista de l'equip Collbaix Celler el Molí va rebaixar gairebé 20 minuts el seu registre de l'any passat, aturant el cronòmetre en 3 hores i 55 minuts
Regio7
L'atleta de Sant Joan de Vilatorrada Cristina Millà va guanyar per segon any consecutiu la marató del Camí de Cavalls de Menorca en categoria femenina. L'esportista bagenca de l'equip Collbaix Celler el Molí va resseguir la costa sud de l'illa signant una destacada actuació, rebaixant gairebé 20 minuts el seu temps anterior i aturant el cronòmetre en 3 hores i 55 minuts.
L'actuació permet a Millà revalidar el títol i consolidar-se com una de les referents de la competició, ja que també va assolir una meritòria classificació general, finalitzant en 17a posició i competint de tu a tu amb un alt nivell de participants. El guanyador de la prova, en categoria masculina i general, va ser Cristòfol Castanyer, que va arribar a la meta en 3 hores i 19 minuts.
En declaracions a Regió7, la santjoanenca ha assegurat que la millora substancial en el seu registre ha estat la posició de partida. "La preparació d'enguany no ha estat diferent. Els entrenaments els vaig portar igual. És cert que vaig començar un mes abans la preparació específica, però la diferència que explica la rebaixa és la primera línia en què vaig sortir, fet que em va permetre agafar una bona posició i marcar el meu ritme. L'any passat, com que era la meva primera marató, vaig sortir força enrere i en els corriols no podia avançar".
Millà, vencedora també d'una Titan Desert de l'Aràbia Saudita i d'una tercera posició a la Titan Desert del Marroc (bicicleta de muntanya), ambdues en duet mixt, no descarta repetir una prova que "la motiva molt" i provar, fins i tot, distàncies com la de 58 quilòmetres per la costa nord que ja té al cap.
El XIV trail Menorca Camí dels Cavalls és una de les proves més emblemàtiques del trail running. Actualment, té 8 modalitats diferents: una prova reina de 185 quilòmetres, que dona tota la volta a l'illa (es pot fer individualment o en equips de 2 o 4 persones); una de 100 quilòmetres a la costa nord, una de 85 a la costa sud; una de 58 a la costa nord; la marató de 44 km a la costa sud; un short trail de 27 quilòmetres; i una d'inicial d'11 quilòmetres.
