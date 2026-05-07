Futbol
Bogeria pel clàssic: una "superproducció audiovisual" i entrades a 12.500 euros
Barça i Madrid viuran al Spotify Camp Nou el seu duel de lliga més intens, amb un títol en joc, màxima expectació i una retransmissió televisiva pròpia d’una pel·lícula de gran pressupost
Javier Giraldo
S’acosta un clàssic històric, en tota la dimensió de la paraula: tot i que els duels entre Barça i Madrid sempre deixen moments icònics, dels que romanen en el record durant molts anys, cap com el que es jugarà el pròxim diumenge al Spotify Camp Nou.
Serà el primer en què el Barça pugui ser campió davant el seu etern rival. 125 anys d’història del club, gairebé cent anys de la història de la Lliga (des del 1929) i mai havia arribat el Barça a aquesta situació, la de poder guanyar la Lliga davant el seu etern rival. Sí, serà un clàssic definitivament històric. Més que un clàssic.
Per al Barça serà la primera vegada: podrà cantar victòria davant el Real Madrid. El 1932 va passar a l’inrevés, l’equip blanc va ser campió després d’empatar a Les Corts. Ha plogut molt.
De la rellevància d’aquest clàssic en parlen diverses dades: una de les més significatives és la de les entrades per veure el partit en directe. "Una bogeria", admeten des del club blaugrana. Les entrades ja estan exhaurides, i només queden disponibles les anomenades entrades VIP. Els preus espanten: entre els 2.500 i els 12.500 euros per cada entrada.
Els responsables de premsa del Barça ja estan gestionant l’allau de peticions de periodistes que volen cobrir el partit en directe. Només de premsa escrita, el Barça ja ha rebut 350 peticions. No tots tindran la sort de tenir un lloc reservat, per falta d’espai.
Un mosaic espectacular
El Camp Nou es vestirà de gala, com en les grans ocasions: el que pot ser el partit de Lliga més recordat de la història de l’estadi blaugrana començarà amb un mosaic preparat pel club blaugrana, el lema del qual encara està per decidir.
Per a qui no pugui assistir a l’estadi, la retransmissió de televisió serà la solució. No serà un dia qualsevol, tampoc per als responsables d’emetre el partit per televisió. Serà probablement la retransmissió d’un partit de la Lliga amb més detalls tècnics de la història de la competició. Serà "una superproducció audiovisual", confirmen des de les oficines de LaLiga.
S’utilitzaran un total de 37 càmeres, més que en cap altre partit de la història de la Lliga. A més de les habituals, la retransmissió de televisió comptarà amb càmeres d’última generació, entre elles la RefCam, la càmera que registra tots els moviments, decisions —i comentaris— de l’àrbitre.
Com una pel·lícula al cinema
També s’utilitzaran altres càmeres, com l’Agito, l’estabilitzador Ronin i les Cinecams.
Agito és un 'dolly' robòtic capaç d’oferir moviments fluids arran de gespa. Els estabilitzadors Ronin permeten seguir els protagonistes amb càmeres en moviment sense vibracions; mentre que les Cinecams són càmeres d’estètica cinematogràfica que aporten primers plans amb fons desenfocat i una imatge més immersiva.
El partit es podrà veure en directe en 190 països: el partit tornarà a tenir una dimensió planetària, convertit ja en un dels grans aparadors del món del futbol. No és només el gran partit del futbol espanyol: és un dels continguts prèmium amb què LaLiga projecta la seva marca arreu del món.
El partit de l’equilibri històric
Per si faltessin al·licients, el clàssic també pot suposar un equilibri històric total entre tots dos equips. En el balanç global, el Madrid està només un pas per davant, amb 106 victòries, per 105 del Barça en 263 clàssics.
LaLiga va publicar que, comptant des del primer duel del 1902 i incloent-hi la Copa de la Coronació, s’han disputat 263 partits entre tots dos, amb 106 triomfs del Real Madrid, 105 del Barça i 52 empats. El balanç golejador és de 447 gols madridistes i 436 blaugranes. "La rivalitat més equilibrada del futbol d’elit", presumeix LaLiga.
