Tres jugadors del Baxi Manresa opten als premis Lliga Endesa 2025-26
Álex Reyes és candidat a l'equip ideal de la categoria i Gerard Fernández i Max Gaspà al millor jove
Els jugadors del Baxi Manresa Álex Reyes, Gerard Fernández i Max Gaspà opten als premis de la Lliga Endesa 2026-26. La votació ha començat aquest dijous a les 12 i tots els aficionats tenen temps per escollir les seves estrelles fins al dijous 21 de maig a les 6 de la tarda. A través de l'aplicació de l'ACB, podran triar l'MVP de la fase regular, el millor quintet i el millor jove.
En l'elecció d'aquests premis, com a cada temporada, participen els quatre grans sectors del bàsquet: jugadors, entrenadors, aficionats i mitjans de comunicació, les votacions dels quals suposen, per cada col·lectiu, el 25% del resultat total.
Àlex Reyes és un dels candidats a ser escollir en l'equip ideal de la categoria. L'aler extremeny forma part dels 30 aspirants per a aquest guardó: deu bases, deu escortes o alers i 10 ala-pivots o pivots més valorats de la Lliga Endesa fins al 4 de maig. El millor quintet el formaran els cinc jugadors més votats pels quatre sectors amb la presència mínima d'un base, un escorta o aler, i d'un ala-pivot o pivot, amb les altres dues posicions pels següents jugadors més votats sigui quina sigui la seva posició. També s'escollirà el segon millor quintet, amb els següents cinc jugadors utilitzant el mateix criteri de posicions.
Candidats millor quintet:
- David DeJulius (UCAM Murcia)
- Jean Montero (Valencia Basket)
- Kendrick Perry (Unicaja)
- Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife)
- Melwin Pantzar (Surne Bilbao)
- Otis Livingston (Bàsquet Girona)
- Ricky Rubio (Asisa Joventut)
- Sergio de Larrea (Valencia Basket)
- Shannon Evans (MoraBanc Andorra)
- Trent Forrest (Kosner Baskonia)
- Álex Reyes (Baxi Manresa)
- Cameron Hunt (Asisa Joventut)
- Francis Alonso (Río Breogán)
- Gonzalo Corbalán (Recoletas Salud San Pablo Burgos)
- James Batemon (Hiopos Lleida)
- Mario Hezonja (Reial Madrid)
- Melvin Ejim (Hiopos Lleida)
- Santi Yusta (Casademont Saragossa)
- Timothé Luwawu-Cabarrot (Kosner Baskonia)
- Will Clyburn (Barça
- Ante Tomic (Asisa Joventut)
- Artem Pustovyi (MoraBanc Andorra)
- Devin Robinson (Casademont Saragossa)
- Edy Tavares (Reial Madrid)
- Ethan Happ (Recoletas Salud San Pablo Burgos)
- Gio Shermadini (La Laguna Tenerife)
- Jaime Pradilla (Valencia Basket)
- Luka Bozic (Coviran Granada)
- Trey Lyles (Reial Madrid)
- Tryggvi Hlinason (Surne Bilbao)
D'altra banda, Gerard Fernández i Max Gaspà figuren entre els candidats al millor jove de l'ACB. Els dos bases formen part dels 11 aspirants a aquest premi. Opten al guardó aquells jugadors que tenen un màxim de 22 anys en acabar aquesta temporada (nascuts el 2004 o anys posteriors), continuen a l'equip i hagin disputat almenys deu partits, o presentin una mitjana d'almenys deu minuts de joc per partit fins al 4 de maig, tenint en compte tots els partits completats. El millor quintet de joves l'integraran els cinc jugadors més votats en la classificació del millor jove, independentment de la seva posició a la pista.
Candidats millor jove:
- Bassala Bagayoko (Surne Bilbao)
- Gerard Fernández (Baxi Manresa)
- Isaac Nogués (Valencia Basket)
- Izan Almansa (Reial Madrid)
- Lucas Maniema (Dreamland Gran Canaria)
- Max Gaspà (Baxi Manresa)
- Michael Ruzic (Asisa Joventut)
- Rafa Villar (Kosner Baskonia)
- Sergio de Larrea (Valencia Basket)
- Stefan Joksimovic (Kosner Baskonia)
- Youssouf Traoré (Casademont Saragossa)
