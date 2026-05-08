Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaEntrades Festival CaminsAtrapa'm si potsVivariVisita del PapaHantavirusRec.0
instagramlinkedin

Bàsquet

El Campus Rafa Martínez ja escalfa motors i tindrà novetats destacades

El Frankfurt Cal Xavi de Manresa va acollir dijous la presentació de la 18a edició del projecte

L'acte de presentació de la 18a edició del Campus Rafa Martínez al Frankfurt Cal Xavi

L'acte de presentació de la 18a edició del Campus Rafa Martínez al Frankfurt Cal Xavi / Arxiu particular

Regió7

Manresa

La XVIII edició del Campus Rafa Martínez ja escalfa motors. El projecte impulsat pel Club Bàsquet Artés es va presentar oficialment aquest dijous al vespre al Frankfurt Cal Xavi de Manresa, en un acte que va reunir nombrosos aficionats i persones vinculades al bàsquet de la comarca.

El campus es dividirà, com és habitual, en dos torns. El primer tindrà lloc del 28 de juny al 4 de juliol, mentre que el segon es farà del 5 a l’11 de juliol. Al llarg de les dues setmanes, els participants participaran de sessions de tecnificació, treball tàctic, competicions i activitats lúdiques pensades per complementar l’experiència esportiva.

Entre les novetats destacades d’aquesta edició hi haurà una sortida d’oci al Parc Les Deus Aventura de Sant Quintí de Mediona, una proposta orientada a potenciar la convivència i el lleure entre els participants. A més, el campus continuarà comptant amb la presència de jugadors i entrenadors vinculats a equips de la lliga ACB, que compartiran experiències i entrenaments amb els joves esportistes.

Durant la presentació, Rafa Martínez va voler agrair la confiança de totes les famílies i participants: «És una satisfacció veure la resposta que tenim cada any. Seguim treballant amb molta il·lusió perquè els nois i noies puguin créixer no només dins la pista, sinó també a nivell personal. Amb el pas dels anys hem crescut molt, però mantenim intacta la nostra essència i allò que ens fa diferents».

Xavi Illa, directiu del CB Artés, va destacar la gran resposta que ha tornat a tenir el campus en aquesta edició. Les 350 places disponibles es van omplir en qüestió de minuts després de l’obertura d’inscripcions, confirmant la consolidació de l’esdeveniment.

Notícies relacionades

El director del campus, Martín Momotiuk, va remarcar l’aposta per reforçar el treball tècnic i tàctic durant els matins, així com la importància de les competicions col·lectives de tarda. n

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents