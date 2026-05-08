El Campus Rafa Martínez ja escalfa motors i tindrà novetats destacades
La XVIII edició del Campus Rafa Martínez ja escalfa motors. El projecte impulsat pel Club Bàsquet Artés es va presentar oficialment aquest dijous al vespre al Frankfurt Cal Xavi de Manresa, en un acte que va reunir nombrosos aficionats i persones vinculades al bàsquet de la comarca.
El campus es dividirà, com és habitual, en dos torns. El primer tindrà lloc del 28 de juny al 4 de juliol, mentre que el segon es farà del 5 a l’11 de juliol. Al llarg de les dues setmanes, els participants participaran de sessions de tecnificació, treball tàctic, competicions i activitats lúdiques pensades per complementar l’experiència esportiva.
Entre les novetats destacades d’aquesta edició hi haurà una sortida d’oci al Parc Les Deus Aventura de Sant Quintí de Mediona, una proposta orientada a potenciar la convivència i el lleure entre els participants. A més, el campus continuarà comptant amb la presència de jugadors i entrenadors vinculats a equips de la lliga ACB, que compartiran experiències i entrenaments amb els joves esportistes.
Durant la presentació, Rafa Martínez va voler agrair la confiança de totes les famílies i participants: «És una satisfacció veure la resposta que tenim cada any. Seguim treballant amb molta il·lusió perquè els nois i noies puguin créixer no només dins la pista, sinó també a nivell personal. Amb el pas dels anys hem crescut molt, però mantenim intacta la nostra essència i allò que ens fa diferents».
Xavi Illa, directiu del CB Artés, va destacar la gran resposta que ha tornat a tenir el campus en aquesta edició. Les 350 places disponibles es van omplir en qüestió de minuts després de l’obertura d’inscripcions, confirmant la consolidació de l’esdeveniment.
El director del campus, Martín Momotiuk, va remarcar l’aposta per reforçar el treball tècnic i tàctic durant els matins, així com la importància de les competicions col·lectives de tarda. n
