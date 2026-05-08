Bàsquet / Tercera FEB, conferència C
El CB Navàs vol assaborir el duel eliminatori contra l’Hospitalet
Els bagencs afronten aquest dissabte a domicili un partit a caixa o faixa per seguir vius en la lluita per accedir a la fase final d’ascens per segona vegada consecutiva
Per al tècnic Isidre Suau són les «postres» a un gran curs
Com si es tractés d’un àpat, el CB Navàs Viscola està a punt per assaborir unes merescudes «postres» després d’haver digerit amb solvència els plats principals del menú de la temporada regular. I és que després de tancar la lliga en una meritòria tercera posició en el grup C-B de Tercera FEB, l’entitat bagenca afronta aquest dissabte el primer escull a caixa o faixa per accedir a l’anhelada fase d’ascens de finals de maig per segona vegada consecutiva.
El repte no serà gens fàcil. La formació dirigida per Isidre Suau visitarà, a partir d’1/4 de 7 de la tarda, la pista del Sandá CB L’Hospitalet, tercer classificat al grup C-A i amb un balanç idèntic al Navàs: 21 victòries i 5 derrotes. En cas de victòria, la pròxima muntanya a superar encara tindria més altitud: el perdedor de l’eliminatòria de líders entre el Pujol Mollerussa i el TQ-CB Prat. En el partit d’anada, els lleidatans es van imposar 79-73. Per tant, els del Baix Llobregat hauran de guanyar per més de 6 punts per obtenir el bitllet per a la fase final que acollirà els 16 millors equips de les cinc conferències de la categoria.
«Estem il·lusionats i amb moltes ganes de competir. Hem fet molt bona temporada, complint els objectius. El setembre ja ho hauríem signat», reconeix a Regió7 el tècnic Isidre Suau, coneixedor dels interrogants que hi havia a l’inici de curs. «Hi va haver molts canvis a l’estiu i no sabíem com encaixaríem totes les peces, si seríem competitius... També durant l’exercici hem tingut algunes baixes, però hem anat fent retocs per conformar una plantilla molt competitiva», assenyala.
Prova d’això ha estat la regularitat que han exhibit al llarg del curs, patint només cinc ensopegades, totes contra adversaris de la part alta de taula: doble desfeta contra el CB Vic i el CB Prat i derrota a casa davant l’Es Castell. «Hem competit en tots els partits. Quan hi ha hagut lesions, la resta de jugadors, com ha passat sempre, han fet un pas endavant que ens ha permès vèncer enfrontaments difícils en pistes complicades», destaca Suau.
A més, el tram final de la fase regular han acabat amb un excel·lent estat de forma per la recuperació d’efectius que li ha donat un plus més a l’equip. Una circumstància que se li ha de sumar les tres setmanes d’aturada de què han disposat per arribar a to al compromís de dissabte.
«Estem en un bon moment físic i mental que hem d’aprofitar. La primera setmana vam fer dos entrenaments per alleugerir la càrrega del curs, però la setmana passada ja vam fer tres entrenaments i un amistós contra el Mollet i en aquesta hem entrenat amb normalitat», explica l’entrenador.
Al davant, tindran un contrincant de nivell amb jugadors de molt talent capaços d’anotar des de diferents punts. L’Hospitalet registra millors percentatges de tir que el Navàs tant en tirs de dos com de tres, però la fortalesa dels bagencs és la seva capacitat rebotejadora sota el cèrcol, superant amb escreix els del Baix Llobregat, sobretot en el rebot ofensiu: 337 captures dels navassencs per les 233 dels hospitalencs.
«L’Hospitalet és un equip fet per pujar de categoria. Tenim un desavantatge perquè per coeficient de punts juguem a fora, però també és cert que anem amb menys pressió», apunta.
Els principals focus a tenir compte a les files dels rivals del Navàs són: Gerard Sevillano (14,6 punts de mitjana i bons percentatges), David Font, germà del jugador del Surne Bilbao Aleix Font (13,7 punts i un 38,5% en triples) i Màxim Esteban (46,7% des de més enllà del 6,75, tota una amenaça). A la pintura, hauran de defensar un vell conegut: Angelo Alexandre, que frega els 10 punts per partit.
«Ja tenim el pla de partit pensat. Ara l’hem de posar en pràctica. Els petits detalls decidiran. És un equip de ratxes amb bons jugadors exteriors i interiors que tenen bona presència. Caldrà fer una defensa agressiva i jugar el nostre bàsquet a partir del control del rebot», detalla el tècnic.
En aquesta faceta, serà crucial el paper que puguin tenir Keita i Fall, les dues torres dels bagencs. Entre tots dos capturen pràcticament la meitat dels rebots (508 dels 1048 totals). Ofensivament, l’aportació dels dos pivots i la inspiració d’homes com Monés, Montagut i Zhuravlov també tindrà gran incidència.
«Enfoquem les eliminatòries com a curt, mitjà i llarg termini. Primer l’Hospitalet. Si guanyéssim, llavors ja vindria el perdedor dels líders i el llarg termini seria el regal absolut arribant a les fases d’ascens», clou Suau.
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
- La droga més popular a Europa s'estén per la Catalunya central sense entrebancs