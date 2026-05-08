Futbol
El CE Manresa celebrarà avui el seu catorzè títol en l’últim duel del curs
El conjunt de Sergi Trullàs viurà a partir de 3/4 de 6 de la tarda una festa grossa per la consecució del títol de Tercera Federació i l'ascens
El CE Manresa ja ho té tot a punt perquè avui el Nou Estadi del Congost sigui una festa. El conjunt de Sergi Trullàs viurà a partir de 3/4 de 6 de la tarda un últim partit de curs de celebració grossa contra el CP San Cristóbal, tretzè classificat al grup 5 de Tercera Federació. Més enllà de la intranscendència del matx, els aficionats i els jugadors esperen gaudir del segon campionat de la categoria que aconsegueixen després de l’ascens i també primera posició de la temporada 2021-22.
Serà el catorzè títol que festejarà l’entitat manresana, que posseeix un palmarès integrat per dues Copes Generalitat (1985 i 1986), els dos campionats de Tercera Federació (cinquè nivell estatal), l’antiga Tercera Divisió espanyola (1955-56), quatre títols de Primera Catalana (1973-74, 1990-91, 1997-98 i 2001-01), dos de Segona Catalana (1979-80 i 2013-14), una Copa Catalunya Amateur (2014) dos títols de Tercera Categoria Catalana (1925 i 1937).
El CE Manresa ha aconseguit la primera plaça de Tercera RFEF gràcies a una gran temporada en què han guanyat divuit partits, n’han perdut nou i n’han empatat sis. Els seus màxims rivals en la disputa pel títol han estat el Badalona, que si els manresans perden els poden igualar en punts, i l’UE Cornellà.
