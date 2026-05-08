Futbol Sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa anuncia el retorn d’Àlex Terraga «Terri»
L’ala-pivot de Palau Solità i Plegamans es converteix en la primera incorporació de la formació que dirigirà l’exjugador Xavier Santaella
El Covisa Manresa ja està treballant de ple en la confecció de la plantilla per al pròxim curs. El conjunt bagenc ha anunciat aquest divendres el retorn d’un vell conegut, Àlex Terraga, un any després de la seva sortida. El jugador de Palau Solità i Plegamans es converteix, així, en la primera incorporació d’un equip que tindrà com a entrenador l’exjugador Xavier Santaella.
Tarrega va arribar al Covisa en primera instància al 2021 i es va arribar a convertir en una peça important en una etapa en què l’equip va disputar tres play-offs d’ascensos consecutius.
L’ala pivot destaca pel seu olfacte golejador. Sense anar més lluny, en la temporada en què l’equip es va proclamar campió de lliga, la del 2023-24, va ser el segon màxim realitzador de l’equip amb 34 dianes.
Aquest fitxatge a principis de maig demostra que l’entitat manresana vol fer els deures aviat i no caure en el mateix parany que el curs d’enguany, marcat per un inici dolent que s’ha pogut salvar amb un tram final de grans resultats.
En aquest sentit, Santaella , el nou tècnic, ja va explicar a aquest diari que part de la feina se centrarà en «analitzar què no es va fer bé i buscar solucions», assegurant que l’objectiu serà «retornar l'equip allà on pertoca i no patir tant» , com ha succeït aquesta temporada.
Per fer-ho, el cerdà s’aferrarà a la «solidesa defensiva» que va guanyar l’equip en els últims partits, els «aprenentatges» del seu predecessor, en Jairo Molero, i l’esforç del Covisa des dels despatxos per trobar jugadors al mercat.
