Lluita per la salvació
Un Espanyol al límit se la juga a la caldera del Sevilla: "A dins estem convençuts que ens salvarem"
L’equip de Manolo afronta una final per la permanència davant el conjunt andalús després de 17 partits sense guanyar. "És un duel amb pressió i tensió, però per als dos equips", avisa el tècnic.
Raúl Paniagua
La desastrosa ratxa del 2026 ha portat l’Espanyol a una situació límit a quatre jornades del campionat. És cert que encara queden equips per sota, però el coixí generat durant la meravellosa primera volta ha arribat a la seva fi. A tres punts del descens i amb un duel directe a la caldera del Sevilla, no queda marge de maniobra. L’equip de Manolo González afronta aquest dissabte una final amb totes les lletres per escapar de la rampa que condueix a Segona.
Després de 17 jornades sense guanyar, rècord històric de la Lliga des de l’inici de l’any natural, el conjunt perico s’ha complicat moltíssim la vida. Una altra derrota resultaria devastadora, no només en termes de classificació, sinó també en el pla emocional. Un triomf, en canvi, espantaria els fantasmes i deixaria els pericos en disposició de segellar l’objectiu dimecres vinent a casa davant l’Athletic.
L’empat seria un mal menor i més d’un perico el signaria ara mateix: deixaria el Sevilla per sota a la taula i serviria per guanyar l’average particular, ja que els andalusos van caure a Cornellà en la jornada 13 (2-1). A aquestes altures, tots els detalls importen.
Pugna per Monchi
"És un duel molt important i estem confiats a fer un bon partit. Arribem forts, encara que la situació hagi empitjorat. A dins estem convençuts que ens salvarem, igual que sabíem que pujaríem. Mereixem més del que tenim", va apuntar Manolo González aquest divendres.
Per si faltava una mica de morbo en una cita ja de per si volcànica, el club perico i l’andalús pugnen per Monchi com a futur director general esportiu, un pols que està decantat cap als catalans. Si l’Espanyol continua a Primera, l’arquitecte del millor Sevilla de la història apunta a l’entitat blanc-i-blava com a relleu de Fran Garagarza.
El Sevilla ha preparat el xoc com mereix l’ocasió. Després de tombar dilluns passat la Real Sociedad i sortir de la zona de descens, el bloc de Luis García Plaza aspira al segon triomf seguit al Pizjuán per superar els pericos. Li espera una encerrona de manual als blanc-i-blaus, que van sumar les seves dues últimes victòries lluny de l’RCDE Stadium: a Getafe i a San Mamés, totes dues en el ja llunyà desembre.
"Ficats en el futbol"
"Cal estar ficats en el partit, en el futbol. No cal perdre els papers ni entrar en històries que no són del joc. Hem d’aprofitar l’ambient per capgirar la situació. No podem donar vida al Sevilla. Que se la guanyin. És un duel amb pressió i tensió, però per als dos equips", va afegir el tècnic perico, conscient que un triomf aplanaria totalment l’objectiu. "Tenim molt clar que vencent fem un pas endavant gairebé definitiu. Sortirem a guanyar, no contemplem cap altre escenari".
Després del Pizjuán, quedaran tres cites per als pericos, que rebran l’Athletic en la jornada intersetmanal, viatjaran a Pamplona per mesurar-se amb Osasuna i tancaran el curs a Cornellà contra la Real Sociedad, que no s’hi jugarà res en l’episodi final. "Ara toca Sevilla. La salvació ara mateix és com un playoff entre diversos equips i estem segons empatats amb el Valencia", va concloure Manolo.
