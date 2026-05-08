Crisis blanca
El Real Madrid resol la baralla entre Valverde i Tchouaméni amb una multa de 500.000 euros per a cadascun
El club blanc tanca els expedients disciplinaris després d’escoltar els futbolistes i permet que el francès pugui jugar diumenge contra el Barcelona al Camp Nou
Sergio R. Viñas
El Real Madrid ha resolt la crisi oberta al vestidor per la baralla entre Fede Valverde i Aurélien Tchouaméni amb una multa de 500.000 euros per a cadascun, segons ha revelat en un comunicat. Una sanció històrica que supera àmpliament el 5% del sou net anual de cadascun dels dos futbolistes implicats.
L’expedient disciplinari que pesava sobre els dos jugadors ha quedat tancat aquest divendres, en només 24 hores, amb un sever càstig econòmic. El club ha comunicat que tots dos futbolistes han mostrat el seu penediment per les dues baralles d’aquesta setmana, l’última de les quals va provocar un traumatisme cranioencefàlic al jugador uruguaià que el va obligar a passar per un centre hospitalari.
Tchouaméni pot jugar el clàssic
Després de la conversa amb l’instructor de l’expedient, no hi haurà cap sanció esportiva per a cap dels dos futbolistes. Per tant, el migcampista francès, que aquest divendres s’ha entrenat amb normalitat, podrà jugar diumenge contra el Barcelona al Camp Nou. Álvaro Arbeloa no podrà comptar, en canvi, amb Valverde, per a qui el protocol de contusions al cap prescriu entre 10 i 14 dies de repòs, ja que va patir un “traumatisme cranioencefàlic”, segons l’informe mèdic emès per l’entitat.
Fede Valverde i Aurélien Tchouaméni, jugadors del Real Madrid.
L’uruguaià i el francès es van enredar en una disputa dimecres durant l’entrenament, amb entrades dures de Valverde sobre el francès. La tensió es va mantenir en la sessió de dijous i, un cop al vestidor, després d’una forta discussió, Valverde va acabar caient i colpejant-se el cap contra una taula. Es va fer una ferida al front i els serveis mèdics del club li van aplicar diversos punts de sutura abans de traslladar-lo a un hospital proper de la Ciutat Esportiva de Valdebebas.
Després de l’anunci de l’obertura de l’expedient disciplinari, Valverde va publicar un comunicat surrealista a les seves xarxes socials negant que Tchouaméni i ell “s’haguessin fotut de punys”. La seva versió era que no s’havien colpejat entre ells, reduint el conflicte a una “discussió” entre companys. Un relat poc creïble, ja que ningú acceptaria mig milió d’euros de sanció per una simple “discussió” amb un company.
Comunicat de Tchouaméni
Pocs minuts després de conèixer-se la sanció, Tchouaméni s’ha pronunciat per primera vegada sobre el cas a través del seu compte d’Instagram. El francès, a diferència del seu company, no nega la baralla i qualifica el que ha passat “d’inacceptable”, demanant disculpes per “la imatge que hem projectat del club”.
En un missatge redactat en anglès, també fa referència a “falses narratives” de persones que a internet “adoren inventar les històries més salvatges pel morbo”, però insisteix en el seu penediment i les seves disculpes al club i als madridistes, amb la voluntat de “passar pàgina i posar el focus en el clàssic” de diumenge, alhora que diu acatar la sanció imposada pel club.
