Futbol | Tercera Federació
El CE Manresa aixeca el títol de campió de lliga al Congost
Uns tres-cents aficionats acompanyen els jugadors blanc-i-vermells en la recepció de la copa
La celebració, passada per aigua, va començar amb el passadís d’honor dels jugadors del San Cristóbal
El CE Manresa va aixecar ahir el títol de campió del grup cinquè de Tercera Federació després de guanyar el San Cristóbal al Congost en l’últim partit de la temporada. Uns tres-cents aficionats van acompanyar els blanc-i-vermells en una jornada marcada per la pluja.
La celebració va començar abans del partit amb la realització del passadís d’honor per part dels jugadors del San Cristóbal. Els visitants van fer dues files i van aplaudir la sortida dels futbolistes del Manresa a la gespa. Van agrair el gest els aficionats bagencs, que s’hi van sumar des de la zona central de la grada del Congost amb crits de «campions, campions». Des d’allà, van evitar mullar-se de la forta pluja que va caure durant tot l’enfrontament.
El plat fort de la jornada va arribar amb el xiulet final de l’àrbitre, quan els jugadors van pujar a la llotja del Congost per fer l’aixecament del trofeu. L’encarregat de fer-lo va ser el capità del primer equip, Òscar Pulido. El van acompanyar la resta de la plantilla i cos tècnic i l’encesa de bengales i la volada de confeti que es va produir a banda i banda.
Al davant seu, s’hi van situar els fotògrafs que esperaven captar el moment, i, al darrere, els directius que aplaudien i celebraven, tots ells cofois per la gesta aconseguida. No hi va faltar el regidor d’esports de la ciutat, Anjo Valentí, que mostrava una bufanda amb el gravat «campions». Una estona abans, els membres de la grada d’animació li havien reclamat millores en el marcador de l’estadi, que s’ha tornat gairebé illegible.
Més tard, els jugadors van tornar a la gespa; van saltar, ballar i mantejar l’entrenador Sergi Trullàs, el seu assistent Marc Martínez, i el preparador físic Álvaro Campos. Van concloure la jornada amb fotografies acompanyats de les seves famílies.
