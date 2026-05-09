Futbol | Tercera Federació
El CE Manresa s'acomiada de la temporada amb una victòria per 2 a 0 al Congost
Roger Munells i Joel Montero han estat els autors dels dos gols del triomf bagenc davant el San Cristóbal
El CE Manresa s’ha acomiadat d’una temporada històrica amb una victòria per la mínima davant el San Cristóbal al Congost. El central Roger Munells i l’extrem Joel Montero han estat els autors dels dos gols bagencs. Al final del partit, els jugadors blanc-i-vermells han aixecat la copa de campions del grup cinquè de Tercera Federació.
Abans de l’inici, els visitants han fet el passadís de campions als jugadors del Manresa. Entre ells hi havia Mor Diop, migcampista de la base del club bagenc que va sortir cedit el passat hivern després de no comptar amb massa minuts al terç inicial del curs. Mentrestant, els aficionats que han acudit al Congost —no ha presentat una gran entrada, en part degut de la forta pluja— han deixat anar crits de “campions, campions”. S’han situat tots plegats a la zona central de la grada, sota cobert. Segons dades del club manresà, eren uns tres-cents.
Malgrat que el San Cristóbal no s’hi jugava res —era tretzè abans de començar amb cinc punts de marge sobre el descens—, ha sortit amb tot. Ha pressionat molt amunt i no ha deixat sortir els manresans còmodament des del darrere. Això no obstant, quan el Manresa s’hi ha posat, ha fet valdre la seva condició de favorit i campió del grup; ha combinat amb qualitat i ha estat el primer a acostar-se a l’àrea contrària amb perill. Al quart d’hora de joc, Ayoub ha perdonat un cara a cara claríssim amb el porter visitant Tapia després que ell i Moha Ezzarfani es quedessin amb un dos contra un a l’àrea visitant. La situació ha vingut per una errada del San Cristóbal a camp propi forçada per la pressió del mig del camp manresà.
Més tard, Ezzarfani ha estat a punt de fer el primer gol de falta directa. Finalment, a la tercera ha anat la vençuda. En el córner posterior al xut de falta, el central Munells ha marcat l’1 a 0 alçant-se per sobre de tothom i rematant de cap. La centrada l’ha fet el mateix extrem marroquí.
Els minuts que quedaven per disputar-se de la primera part, han passat sense pena ni glòria. Encara que tots dos han provat de muntar les seves accions, cap ha arribat a incomodar l’altre excessivament. Val a dir que s’hi ha acostat més el Manresa amb un parell de xuts sense massa perill.
Només començar la segona meitat, els bagencs s’hi han tornat a acostar amb una recuperació a camp contrari i una transició ràpida que no ha pogut culminar Bamta des del perfil dret de l’àrea. Tot i que ha marxat del seu marcador amb un parell de bicicletes, ha aparegut un central per fer la correcció. A la jugada següent, hi ha tornat Ayoub amb un xut arran de gespa que ha refusat Tapia a córner. Com en la primera part, el porter del Manresa Quim Borràs no ha hagut d’intervenir més que per servir de porteria i ajudar els seus companys en la circulació.
Ha tornat a ser molt superior el Manresa, que no ha parat de tocar, recuperar pilotes a la meitat de camp visitant i acostar-se a l’àrea contrària. Però, se li ha resistit força el segon gol, que no ha arribat fins passada l’hora de joc. Ha estat un autèntic golàs. L’ha fet Joel Montero amb un xut creuat des de fora l’àrea que ha tret les teranyines a l’escaire de Tapia.
Amb aquesta victòria, el CE Manresa tanca una temporada històrica en què s’ha proclamat campió de Tercera Federació i ha certificat el retorn a Segona RFEF. Després del partit, els jugadors bagencs han fet la celebració corresponent amb l’aixecament del títol de lliga des de la llotja del Congost.
