La rèplica del Madrid
La postura de Hansi Flick quan hi ha un conflicte al Barça: “Aquí ho parlem”
El tècnic afirma que afronta des de “la comunicació” qualsevol discrepància que pugui sorgir al vestidor blaugrana, en contraposició amb la violència desencadenada al vestidor blanc
Joan Domènech
Era la prèvia del clàssic i Hansi Flick es va asseure a la sala de premsa com qualsevol altre dia a l’oficina. Aparentment, igual que en els 53 anteriors. El que va ser diferent de totes les precedents és que va haver de respondre més preguntes sobre el rival que sobre el seu propi equip. I no per qüestions esportives, sinó per l’allau d’incidents acumulats.
La situació esportiva del Barça i del Madrid, en el duel definitiu de la Lliga, és radicalment diferent. Com també ho és, o potser precisament per això, l’ambient al vestidor. El del Barça és idíl·lic, “fantàstic”, sense negar que eventualment pugui sorgir algun conflicte, perquè és una cosa inherent “al futbol i a la vida en general”.
“Tots som humans, tots cometem errors, però al final el que importa és com reacciones davant aquestes situacions”, va remarcar Flick. “El millor és comunicar-se i anar tots en la mateixa direcció. Quan passa una cosa així, aquí ho parlem”, va explicar.
Gavi, Raphinha i Andreas Christensen fan broma durant l’entrenament d’aquest dissabte.
La crisi interna del Madrid reforça la gestió interna de Flick amb els seus jugadors, tot i que parteix amb un avantatge: molts dels futbolistes es coneixen des de petits i han teixit vincles molt sòlids entre ells. A principi de temporada es va parlar d’un conflicte entre Fermín López i Gavi del qual no se’n va tornar a saber res més. “Jo intento parlar i escoltar el que pensen, i crec que tenim una molt bona comunicació, que és molt important”.
Juanito i els valors
Flick no va voler respondre, però, a l’opinió d’Álvaro Arbeloa segons la qual Juanito era el futbolista del Real Madrid CF que millor representava els valors del club. Sabia qui era Juanito, perquè l’actual tècnic formava part de la plantilla del FC Bayern Munich quan, en una semifinal de la Copa d’Europa a Munic, el davanter madridista va trepitjar el cap de Lothar Matthäus mentre era estès a terra. Manolo Sanchís, per darrere, va trepitjar el turmell del futbolista alemany.
“Juanito no es va equivocar mai”, va arribar a dir Arbeloa. Flick desconeixia aquesta apreciació del seu col·lega. “No sé què dir”, va murmurar Flick, que sí que va evitar un possible focus de discòrdia.
Canterans i cracs
Tan important és conservar la bona harmonia al vestidor com haver aconseguit que el Barça estigui en disposició de revalidar el títol de Lliga davant el Madrid de Kylian Mbappé, “un dels millors jugadors del món”. Flick va advertir que “encara falta fer l’últim pas” i espera que arribi al Camp Nou, amb les grades plenes de culers ansiosos per celebrar el títol.
L’èxit del Barça, tant si arriba aquest diumenge com en qualsevol dels tres partits següents, rau en l’enorme presència de futbolistes formats a la pedrera, “tot i que també tenim jugadors de primer nivell mundial”. Per això l’equip ha seguit una progressió constant. Davant un Madrid hipertens, es tracta, ni més ni menys, de “centrar-nos en nosaltres mateixos, en fer el nostre joc amb el nostre estil”.
