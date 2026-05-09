Bàsquet | Final a Quatre BCL
El Rytas Vílnius de Jerrick Harding signa una remuntada històrica a la final de la BCL (86-92)
El conjunt lituà que capitaneja l'exjugador del Baxi Manresa ha capgirat un partit que semblava perdut, amb un desavantatge de 18 punts a l'inici del darrer període contra l'AEK
L'Unicaja ha derrotat La Laguna Tenerife en el partit pel tercer i quart lloc en un duel amb ple d'alternàncies al marcador
El Rytas Vílnius de Jerrick Harding ha aixecat al cel de Badalona el seu primer títol de la Basketball Champions League. El conjunt lituà ha protagonitzat una remuntada històrica a la competició, refent-se d'un resultat advers de 18 punts a l'inici del darrer perídoe per forçar una pròrroga i vèncer l'AEK d'Atenes. Els homes de Giedrius Zibenas han sortit amb molt poca intensitat a l'inici, i els grecs ho han capitalitzat fins al punt que Harding i companyia s'havien d'encomanar a una remuntada històrica si volien capgirar el resultat.
Fins al tercer quart, el segon classificat de la lliga lituana ha estat un miratge respecte a l'equip que s'havia desfet de La Laguna Tenerife a la segona semifinal disputada dijous. Els homes de Giedrius Zibenas s'han vist totalment superats per la intensitat i el to físic que plantejaven els grecs, i a sobre no han estat capaços de convertir els pocs llançaments oberts que els permetien els grecs.
En canvi, l'AEK ha trobat des de bon inici la clau que obria la porta a la cistella dels lituans, i sense grans jugadas col·lectives, però amb convicció, han obert un avantatge que al descans era ja de 17 punts. De fet, la superioritat grega era tal, que en només 10 minuts havia anotat els mateixos punts que el Rytas en tota la primera meitat. Només una reacció fulgurant podia impedir que Sakota i companyia aixequés el seu primer títol de la BCL fora de Grècia.
L'exjugador del Baxi no estava tenint la seva nit, i tot just anotava el seu primer punt des del tir lliure, i amb 25 minuts de partit. Però els lituans no han abaixat els braços, i trobant tot l'encert exterior que els havia faltat en els primers 30 minuts, han reduït a marxes forçades l'avantatge grec. Un triple inversemblant de Simonas Lukosius forçava el temps extra, i amb la motivació pels núvols, els lituans clavaven un parcial de 0-8 per començar la pròrroga que els grecs ja no han pogut igualar
L'Unicaja sobreviu a l'allau Mills
En el duel pel tercer lloc, que reeditava la final de la BCL de fa un parell de temporades disputada a Belgrad entre l'Unicaja i La Laguna Tenerife ha tornat a caure del costat malagueny. El conjunt d'Ibon Navarro ha sabut fer front a l'allau ofensiva que ha protagonitzat Patty Mills, i gràcies a un joc molt coral i a una seqüència final en què Aleksander Balcerowski ha clavat un tap a Fran Guerra, i immediatament després James Webb ha anotat un triple que ha sentenciat el matx.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- La caminada a Montserrat organitzada pels Mossos per lluitar contra el càncer bat tots els rècords