FUTBOL
La baixa de Mbappé agafa «per sorpresa» el vestidor del Reial Madrid
Courtois s’apunta al clàssic mostrant el compromís i la implicació que no té el francès
Fermín de la Calle
Kylian Mbappé no serà al Camp Nou. Sorpresa en una convocatòria en què es donava per descomptat que estaria el francès. Especialment després dels últims entrenaments celebrats a Valdebebas perquè les sensacions del francès deixaven clar que estava en condicions. De fet, la baixa d’última hora del davanter de Bondi «ha sorprès» al vestidor madridista, on fins i tot hi havia companys que apostaven per la seva possible titularitat a l’estadi blaugrana.
Un altre partit per televisió
Però Kylian veurà el clàssic per televisió. Un altre en el qual no serà protagonista, com el de la final de la Supercopa de l’Aràbia, on va jugar només catorze minuts. Un nou capítol en les sonades absències del francès aquesta temporada en què el Reial Madrid ha afrontat partits transcendentals sense Mbappé. Aquest ‘clàssic de la victòria’, com s’ha anomenat aquest partit, s’afegeix a les ‘espantades’ davant el Manchester City, Benfica, Atlètic, Barça o Albacete, entre d’altres.
Físicament el francès podria ser a la llista. Dijous es va exercitar amb el grup durant una part de l’entrenament, divendres va completar la sessió i aquest dissabte, misteriosament, va tornar a fer només una part. Pateix una sobrecàrrega i en aquests casos depèn de les sensacions del jugador. Una ruptura té un tractament definit, però aquestes molèsties, no. I amb el Mundial a les portes, segur que el jugador no vol arriscar. El francès es queda a terra 16 dies de la punxada que va sentir a La Cartuja davant el Betis. Molèsties al múscul semitendinós de la cama esquerra que la ressonància va delatar que no estava tocat. Va jugar 81 minuts davant els verd-i-blancs i es va retirar al·legant un dolor lleu. Va desaparèixer dels entrenaments i va aparèixer a Sardenya al costat de la seva parella, l’actriu Ester Expósito. Va aterrar a Madrid minuts abans que el Reial Madrid trepitgés la gespa de Cornellà-el Prat per enfrontar-se a l’Espanyol.
Aquesta tumultuosa setmana va sortir de Valdebebas entre rialles el dia de la baralla entre Tchouaméni i Valverde i tots apuntaven que pujaria a l’avió rumb a Barcelona. Especialment Florentino Pérez, que no va amagar el seu malestar per les imatges de Mbappé a Sardenya mentre els seus companys s’entrenaven. La seva baixa aquesta tarda continuen esgotant la paciència d’un madridisme que dijous vinent dictarà sentència respecte al francès quan els blancs rebin l’Oviedo, potser sense jugar-se res i amb la Lliga ja decidida.
El compromís de Courtois
Qui sí que puja a l’avió és Thibaut Courtois, la millor notícia de la setmana. Lbelga ha estat mes i mig de baixa. El moment més crític de la temporada per a un Reial Madrid que s’ha enfonsat. Sense el porter ha arribat l’eliminació a Champions League i el comiat a la Lliga amb tres punxades davant rivals accessibles. I el que és pitjor, la deriva d’un vestidor que troba a faltar líders que exerceixin com a tal davant el comportament egoista de capitans com Carvajal o Valverde.
Courtois puja a l’avió i probablement a l’onze d’Arbeloa per mostrar la seva jerarquia i evidenciar el compromís que no està demostrant, per exemple, Kylian Mbappé. El belga ha deixat enrere la ruptura muscular al recte anterior del quàdriceps dret que es va produir el 17 de març a la primera part de l’anada davant el Manchester City. Després de treballar durant setmanes de forma parcial amb el grup, ha accelerat els terminis per estar aquesta nit al Camp Nou liderant els seus companys en un partit realment compromès per als blancs.
