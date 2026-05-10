Futbol | La Liga EA Sports
Exhibició blaugrana al Clàssic per aixecar el 29è títol de Lliga (2-0)
El Barça ha superat el Reial Madrid per un contundent 2-0 sota l’imponent imatge d’un Nou Spotify Camp Nou de rècord amb 62.213 espectadors que van formar un gran mosaic abans del xiulet inicial
El Futbol Club Barcelona s'ha proclamat, per primera vegada a la seva història, campió de Lliga després de vèncer l’etern rival en un Clàssic. El conjunt que dirigeix Hansi Flick ha fet els deures d’hora, amb dues dianes en menys de vint minuts obra de Rashford i Ferran Torres per aixecar al cel d’un Spotify Camp Nou de rècord el 29è trofeu de Lliga.
Una gesta amb denominació d’origen de la Catalunya central. Amb el sallentí Joan García sota pals durant gairebé tota la temporada, el martorellenc Eric García com a baluard defensiu i navalla suïssa que ha ocupat totes les posicions que se li han demanat, i la irrupció del berguedà Marc Bernal, que a poc a poc es consolida com un dels puntals de futurs pel club.
El Barça ha anat per feina, conscient que marcant se li multiplicaven les opcions de títol. El que no imaginava ningú, ni tan sols els més culers, és que el primer gol arribaria després d’una falta directa que ha executat Marcus Rashford. Antonio Rüdiger havia fet falta a Ferran a la frontal de l’àrea, i sorprenent a tothom, inclòs Thibaut Courtois, ha etzibat una fuetada pel pal del porter que ha fet estèril l’estirada del belga.
Però si una cosa caracteritza aquest Barça és la gana. La de no conformar-se quan ensuma sang. En una acció de fantasia ha arribat el segon, aquest, obra de Ferran Tores. El davanter de Torrent ha afusellat el porter del Madrid després que Dani Olmo domés amb l’esperó, i a la mitja volta, una centrada molt bombada de Gerard Martín. Era el 2-0, l’Spotify Camp Nou era una festa, i la Lliga ja era al sarró.
A partir d’aleshores, i fins que Alejandro Hernández ha xiulat el final del partit, els blaugrana s'han limitat a controlar els tempos del matx. El conjunt d’Álvaro Arbeloa només amenaçava amb alguna acció ràpida al contraatac, però sempre guardant l’esquena per evitar prendre més mal.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- L’empresa tancarà al cotxe les estacions de muntanya
- El geòleg Mata-Perelló alerta que el que va obligar a enderrocar el barri de l’Estació de Sallent no està resolt
- El Passeig de Manresa es torna a quedar sense els seus tres quioscos històrics
- Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
- Berga s’acomiada de Gabriel Morales, la víctima mortal del crim de la Baells