Bàsquet / Lliga Endesa
El Breogán obté un valuós triomf al feu del Reial Madrid
El conjunt de Luis Casimiro empata amb el Girona en la lluita per la desena plaça
El Río Breogán va obtenir a Madrid una valuosíssima victòria (97-101) en la lluita amb el Baxi Manresa i el Bàsquet Girona per finalitzar en la desena posició de la lliga. L’equip que entrena Luis Casimiro va ser capaç d’assaltar el feu blanc gràcies a un gran joc coral, amb sis jugadors superant els dos dígits anotadors.
Per la seva part, l’equip gironí va caure a la difícil pista de l’UCAM Múrcia (86-75). El segon classificat de l’ACB va anar imposant la seva superioritat a mesura que avançava el partit, amb una destacable actuació del base murcià Jonah Radebaugh, autor de vint punts, i del nou pivot James Karnik, a les files de Moncho Fernández. El britànic també va firmar vint punts.
A la zona baixa, el Hiopos Lleida, màxim perseguidor dels bagencs, va superar el Surne Bilbao (90-81) i s’acosta, amb l’average perdut, a només a un triomf del conjunt manresà. El Casademont Saragossa es va complicar la vida encaixant una dura derrota a casa contra el Coviran Granada (74-85), mentre que el San Pablo Burgos va patir una previsible derrota al Palau Blaugrana (91-76) davant un Barça ple de baixes.
El plat fort de la jornada va ser un València Basket contra el Kosner Baskonia que va acabar amb victòria visitant (86-88). Una cistella de Trent Forrest va decidir el matx.
