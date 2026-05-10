El Cardona empata davant l'Alpicat i torna a Segona un any després (3-3)
La Pirinaica remunta el seu partit i el Gimnàstic cau per la mínima
El Cardona va rescatar un punt a última hora davant l’Alpicat en una remuntada que, malauradament, no serveix per retallar punts i, combinada amb la victòria del Joanenc, certifica el descens matemàtic de l’equip cardoní, només una temporada després de culminar un doble ascens històric.
I això que els locals van anar per davant durant molta estona en el marcador. Gerard Piñot va avançar l’equip bagenc al quart d’hora de partit, i van aguantar les envestides del conjunt del Segrià durant bona part del partit. A més, van gaudir de diverses ocasions que haguessin pogut sentenciar l’enfrontament. A dotze minuts pel final, un gol en pròpia porteria empatava el partit. Dos minuts després, els alpicatins capgiraven el marcador amb un gol de Joan Vendrell i, al 87, de nou Vendrell anotava per deixar sentenciat el partit, o això semblava. Els cardonins no van deixar de creure en cap moment i, pràcticament en la jugada següent, Rafel Pérez aconseguia retallar distàncies. Ja amb tot l’equip bolcat a l’atac, en una de les darreres jugades del partit, l’àrbitre xiulava penal favorable als locals i Pérez completava el seu doblet executant la pena màxima. No hi va haver temps per més i els cardonins no van poder fer un gol que els hagués mantingut vius, a una jornada pel final, en la lluita per la salvació.
Cara i creu dels equips manresans
La Pirinaica va capgirar el marcador advers davant les Borges Blanques i van sumar tres punts en el temps de descompte. Els manresans pugen a la cinquena posició, ja sense opcions d’aspirar a la promoció d’ascens, però recuperant les bones sensacions després de sis partits seguits sense conèixer la victòria. L’equip de les Garrigues, en canvi, ja ha certificat matemàticament el descens i ocupa la penúltima plaça de la classificació.
El partit va començar amb igualtat, però a la mitja hora de joc, els visitants van avançar-se amb una diana de Llorenç Tribó. Això no va ensorrar la moral dels manresans, malgrat la mala dinàmica que arrossegaven, i van començar a dominar i a atacar amb força. Aquest guió es va repetir a la segona meitat, però l’equip de Romans Carrillo no aconseguia trobar el gol. No va ser fins a dotze minuts pel final, quan Joan Altimira va aconseguir fer l’empat. Els darrers minuts van ser elèctrics, amb tots dos equips buscant aconseguir la victòria, però l’equip de la Mion va ser més insistent i, al temps de descompte, es va acabar emportant els tres punts gràcies a un gol in extremis de Tahirou Djibo. No hi va haver temps per més i els manresans van tornar a sumar tres punts.
En canvi, un Gimnàstic curt d’efectius va caure per la mínima a casa contra un dels equips més potents del grup, el Castellar, que és el tercer classificat i encara compta amb opcions matemàtiques de classificar-se per la promoció d’ascens. Els manresans, que ja fa setmanes que tenen assegurada la permanència i que tampoc poden optar a pujar de categoria, ocupen la novena plaça i acabaran aquest curs el cap de setmana que ve, al camp de l’Alpicat, un rival directe en aquesta zona mitja de la taula que també fa setmanes que ja no es juga res.
La primera part no va comptar amb gols, tot i que els dos equips van tenir ocasions per avançar-se al marcador. Els vallesans, que eren conscients de la necessitat de sumar els tres punts, van entrar amb intensitat davant un conjunt manresà que, malgrat no tenir tots els jugadors disponibles, va plantar cara i va lluitar de tu a tu. La segona meitat va començar amb un guió similar però, als deu minuts de la represa, l’àrbitre va assenyalar penal favorable al conjunt visitant. Frank Borrego no va fallar des dels onze metres i va convertir l’únic gol del partit. Els manresans van fer una passa endavant a la recerca del gol de l’empat, però no van poder foradar la porteria de Pablo Martín en els noranta minuts i els visitants van endur-se tres punts importants del Gimnàstic Parc.
