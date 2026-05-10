Bàsquet/Tercera FEB, fase eliminatòria conferència C
El CB Navàs guanya l’Hospitalet (83-91) i ja pensa en el Mollerussa
Els bagencs superen amb nota el primer dels dos esculls a caixa o faixa per ser a l’anhelada fase final d’ascens a Segona FEB per segon any consecutiu
El CB Navàs va superar amb nota el primer dels dos compromisos a caixa o faixa que té en el seu repte per ser a la fase final d’ascens a Segona FEB. La formació dirigida per Isidre Suau no va donar cap opció amb un Sandá CB L’Hospitalet (83-91) que partia amb l’avantatge del factor pista a favor. Dissabte vinent visitaran la pista del líder del grup C-A, el Pujol Mollerussa, en l’últim dels esculls per assolir el seu anhelat objectiu per segona vegada consecutiva.
La clau del partit per als bagencs va ser una espectacular posada en escena, seguint a la perfecció el pla traçat per castigar els seus adversaris. Coneixedors dels seus brillants percentatges en tirs de camp, el Navàs va posar en pràctica una defensa asfixiant que va ser decisiva perquè a l’altra banda del parquet guanyessin confiança i estiressin la renda fins a xifres impensables. A més, el rendiment dels homes que van sortir des de la banqueta (44 punts dels bagencs pels 17 de l’Hospitalet) va ser una de les diferències que va explicar un resultat final molt més decorós del que va ser l’esdevenir del matx.
L’inici del partit va començar amb la previsible igualtat amb què es presentava el duel. En aquest context, els navassencs van assumir la iniciativa amb tres triples consecutius de Montagut que els atorgaven les primeres diferències a l’electrònic. L’elevat encert des del perímetre posava de manifest la bona circulació de la pilota i la concentració amb la qual afrontaven el duel els jugadors visitants. Fins al 18-22, els locals van aguantar el llistó que imposava el Navàs, amb la primera irrupció del botxí Sevillano (27 punts).
Una allau ofensiva
Però llavors un parcial de 0-10 va fer encendre les primeres alarmes del conjunt del Baix Llobregat, que va rebre una allau de 32 punts en el primer període. I la dinàmica es va mantenir més o menys igual al començament del segon episodi. Planell, Albà i Juncadella van recollir el guant dels protagonistes del primer quart oferint grans prestacions i engruixint la diferència als vint punts (22-42, min. 13).
L’únic jugador local que intentava frenar el cop era Sevillano des del punt de personal, totalment insuficient davant uns forans molt motivats i que assolien la cinquantena de punts a l’equador del tram (28-50). Un nou encert de Monés des dels 6,75 va situar una màxima de 24 punts de coixí al descans.
Les sensacions de la primera meitat del Navàs havien estat extraordinàries, i sabien que necessitaven mantenir el peu a l’accelerador per lligar la victòria i l’accés al segon duel eliminatori.
Malgrat que els hospitalencs van ser capaços de reduir el seu dèficit per sota de les dues desenes (45-62, min 23) amb la segona cistella de l’ex Navàs Alexandre, el Navàs va continuar amb el seu bon treball tant a davant com a darrere per evitar qualsevol revifalla que posés en perill el triomf forà. Prova d’això va ser el segon cop sobre la taula que van propinar els homes d’Isidre amb un altre parcial contundent de 0-12 que va deixar la renda fregant en trenta punts de diferència favorables al Navàs (54-84, min. 33).
Aleshores, els locals, quan semblava que ja havien alçat la bandera de la derrota, van replicar amb un 13-0 que els donava unes mínimes esperances a cinc minuts pel cap baix. S’apreciava un ostensible relaxament en el bàndol bagenc que, tanmateix, va resistir amb Bataller i Fall sumant en moments clau. En els últims dos minuts, els bagencs es van deixar anar i l’Hospitalet va acabar firmant un 83-91 del tot decorós.
El grup C-B s’imposa
El següent pas del CB Navàs per ser a la final d’ascens serà el Pujol Mollerussa. Els lleidatans van malbaratar els sis punts que havien obtingut en l’anada a casa contra el TQ-CB Prat (79-73), en l’eliminatòria de líders de la conferència C, caient 86-62 en la tornada. Per tant, els bagencs intentaran aprofitar la seva bona dinàmica contra un rival en una situació aparentment oposada. Així i tot, han dominat la seva lliga amb 23 triomfs i 3 derrotes.
De la resta d’eliminatòries, els vencedors han estat tots els equips que integren el grup C-B. El DM Group Mollet va superar a domicili l’Ibersol Tarragona (90-109) i es jugarà contra el CB Vic-Universitat de Vic el passi a la fase final. Els osonencs van guanyar a casa el Tibu-Ron Castelldefels (101-87).
