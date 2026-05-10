FUTBOL
Florentino anuncia «revolució a l’estiu»: arriba Mourinho i se’n va algun «gall»
Es compleix una tornada del clàssic en què Vinícius va desafiar Xabi al ser substituït i va enfonsar el Madrid. Els blancs s’han enfonsat en només 19 partits
Fermín de la Calle
El caos que regna al Reial Madrid s’explica amb tres trucades realitzades immediatament després de la baralla entre Tchouaméni i Valverde dijous. La primera, al cor del vestidor. La segona, a les oficines del club. La tercera, a l’entorn de Florentino. Tres respostes que dimensionen la deriva del club. Des del vestidor apuntaven: «Valverde s’ho va buscar i Tchouaméni el va enviar a dormir. Més d’un ho ha celebrat». Des de les oficines el missatge era un altre: «Era el que faltava a Florentino per tornar a portar Mourinho». I des de l’entorn presidencial es posava el focus als despatxos: «José Ángel ha recuperat protagonisme davant Laghrari i Florentino anuncia revolució a l’estiu».
Ningú al volant del club ni del vestidor
El cop de puny de Tchouaméni més que al mentó de Valverde ha impactat a la mandíbula de vidre d’un club abandonat a la seva sort en la recta final d’aquesta temporada. No hi ha ningú al volant al vestidor, on els seus jugadors s’autogestionen des que Xabi va perdre la batalla i es va plegar a les seves exigències al veure la complicitat de Florentino amb Vinícius. Arbeloa mai va ser pres seriosament ni pels jugadors ni pel president. Ni tan sols pel madridisme o per la premsa no afí al règim del ‘Florentinato’.
Aquest diumenge es compleix una volta de campionat des que Vinícius se’n va anar malparlant de Xabi al ser substituït pel tolosarra al clàssic del Bernabéu. El Reial Madrid era líder amb set punts d’avantatge. Avui arriba sentenciat i dirigit per un Arbeloa servil que acabarà la seva estada a la banqueta blanca com la va començar: ballant l’aigua als seus futbolistes i a un club que l’ha abandonat a la seva sort en aquest desastrós final de curs. Malgrat els seus calculats elogis en sala de premsa, Arbeloa se sent traït pel vestidor i utilitzat pel club. Però han sigut les derrotes les que li han despertat del son i li han confirmat una cosa que el seu impostat madridisme ja havia de saber: ‘90 días en el Bernabéu són molto longos’.
Mourinho, a un pas
El Reial Madrid acudeix al Camp Nou amb el cap posat a l’estiu, no en el clàssic i molt menys en la victòria blaugrana. La «revolució» que Florentino ha anunciat aquests dies als seus pròxims té nom i cognoms: José Mario dos Santos Mourinho Félix. El que ha passat entre Valverde i Tchouaméni l’ha reafirmat en la seva idea de recuperar el retweiller portuguès per instaurar l’ordre en un vestuari que Xabi va qualificar com «una guarderia». El «ser superior» ha elaborat una llista de baixes entre les quals apareixen l’entrenador (Arbeloa), capitans que no han exercit de tal com Dani Carvajal, o jugadors que han generat més soroll que futbol com Raúl Asencio o Ceballos. S’hi afegeixen Militão, Mendy i Alaba, amortitzats per les seves lesions i l’edat, i futbolistes com Mastantuono o Gonzalo, que enfilen la seva sortida amb fórmules de cessió i traspàs amb opció de recompra.
S’hi sumaran algunes sorpreses en forma de venda perquè Florentino s’ha cansat, en paraules del president, d’«un vestidor que s’ha omplert de galls». Jugadors que no estan a l’altura de la samarreta i per això planeja la venda de futbolistes com Camavinga o Valverde, que està condemnat i després de la baralla amb Tchouaméni només pot ser salvat per Mourinho. Enmig d’aquest panorama emergeix un clàssic incòmode que Florentino ha obligat jugar Mbappé, que ja estava de vacances a Sardenya pensant en el Mundial. Valverde no hi serà, la part mèdica del qual ha sigut l’únic de la temporada amb terminis de recuperació (els justos per no jugar més), però sí un Tchouaméni que es té el respecte del vestuari i del madridisme.
