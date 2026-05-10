Minuts abans del clàssic

Un grup d’aficionats llança objectes als autocars del Madrid i del Barça

Aficionats amb bengales i distintius blaugrana han llançat objectes contra tots dos vehicles als accessos de l’Spotify Camp Nou, sense que s’hagin registrat danys materials importants

Bellingham i Gavi durant el clàssic

Bellingham i Gavi durant el clàssic / Jordi Cotrina / EPC

EFE

Alguns aficionats han llançat objectes contra els autocars del Real Madrid CF i del FC Barcelona als voltants de l’Spotify Camp Nou, on aquest diumenge (21.00 hores) es disputa el clàssic en què el conjunt català es pot proclamar campió de LaLiga.

Els aficionats, que portaven bengales i distintius blaugrana, han llançat diversos objectes al pas dels dos vehicles camí de l’estadi, tot i que sense causar danys materials importants.

