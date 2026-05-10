El Joanenc sorprèn l'Igualada i aconsegueix la permanència (3-2)
Un gol al descompte de Carles Serra dona els tres punts i la salvació als bagencs a falta d'una jornada en un partit marcat per la forta pluja
El Joanenc va superar l'Igualada (3-2) en un duel ple d'èpica on els santjoanencs van imposar-se gràcies a un gol al temps de descompte. Gràcies a aquesta victòria, combinada amb l'empat del Cardona davant l'Alpicat, l'equip de Xavier Navarro aconsegueix la permanència de forma matemàtica, ja que es queda a cinc punts dels cardonins quan només en queden tres per jugar. En canvi, l'equip anoienc es manté segon, però no aconsegueix certificar la plaça de promoció d'ascens i s'ho jugarà a l'última jornada davant la Pirinaica.
L'inici de partit, marcat pel fort xàfec, va ser dinàmic i entretingut, amb tots dos equips donant-ho tot i jugant ofensivament. Al minut 2, una jugada combinada dels locals acabava amb un gol en pròpia de Gerard Cuadras. Els anoiencs feien una passa endavant i, al quart d'hora de joc, empataven l'enfrontament amb una jugada d'estratègia a la sortida d'un córner que Hugo Santana rematava de cap. Els igualadins van ser superiors durant la primera meitat, atacant més, mentre que els santjoanencs es defensaven bé i tenien ocasions d'atac per tornar-se a avançar al marcador.
L'equip local va fer una passa endavant a la represa i va igualar les forces amb els igualadins. A vint minuts pel final, Omar Hortal, que acabava d'entrar, feia una internada a l'àrea i disparava un xut precís que es colava per l'escaire per tornar a avançar els bagencs. Pocs minuts després, els santjoanencs feien el tercer, però l'àrbitre anul·lava el gol i els visitants aprofitaven les celebracions per llançar un contraatac ràpid que acabava en penal a favor. Dani Baquero va aturar la pena màxima per mantenir un avantatge, però, que duraria poc. Ja a les acaballes, Sergio Sandoval aconseguia empatar el partit. El temps de descompte va ser frenètic i, al minut 95, Carles Serra caçava un rebuig i superava Rojas amb una vaselina que desfermava l'eufòria entre l'afició santjoanenca.
FC JOANENC: Baquero, Moratonas (Bestard 70’), Olmedo (Oliveras 89’), Iniesta (M. Djitte 63’), Herms (Serra 73’), Morillo, Serran (Hortal 63’), Cayuela, B. Djitte, Vicente i Fuentes.
CF IGUALADA: Rojas, De Araújo (Olmo 87’), G. Cuadras, Álvarez (Fernandez 55’), A. Cuadras (Borrell 87’), Samaniego (Martínez 87’), Sandoval, Santana, Lobato, Carbó i Monje (Morón 73’).
ÀRBITRE: Hamza Ajeob, auxiliat perIsmael Douha i Joan Mata.
GOLS: 1-0 G. Cuadras (pp) min 2, 1-1 Santana min 16, 2-1 Hortal min 68, 2-2 Sandoval min 89, 3-2 Serra min 95.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- L’empresa tancarà al cotxe les estacions de muntanya
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- El geòleg Mata-Perelló alerta que el que va obligar a enderrocar el barri de l’Estació de Sallent no està resolt
- El Passeig de Manresa es torna a quedar sense els seus tres quioscos històrics
- Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
- Berga s’acomiada de Gabriel Morales, la víctima mortal del crim de la Baells