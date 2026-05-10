Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaTanca MenfisCap de Sant FruitósCE ManresaAlex TousHantavirusRec.0
instagramlinkedin

El Joanenc sorprèn l'Igualada i aconsegueix la permanència (3-2)

Un gol al descompte de Carles Serra dona els tres punts i la salvació als bagencs a falta d'una jornada en un partit marcat per la forta pluja

Franc Samaniego protegeix la pilota sota la forta pluja

Franc Samaniego protegeix la pilota sota la forta pluja / Oscar Bayona

Lluc Grandia

Sant Joan de Vilatorrada

El Joanenc va superar l'Igualada (3-2) en un duel ple d'èpica on els santjoanencs van imposar-se gràcies a un gol al temps de descompte. Gràcies a aquesta victòria, combinada amb l'empat del Cardona davant l'Alpicat, l'equip de Xavier Navarro aconsegueix la permanència de forma matemàtica, ja que es queda a cinc punts dels cardonins quan només en queden tres per jugar. En canvi, l'equip anoienc es manté segon, però no aconsegueix certificar la plaça de promoció d'ascens i s'ho jugarà a l'última jornada davant la Pirinaica.

L'inici de partit, marcat pel fort xàfec, va ser dinàmic i entretingut, amb tots dos equips donant-ho tot i jugant ofensivament. Al minut 2, una jugada combinada dels locals acabava amb un gol en pròpia de Gerard Cuadras. Els anoiencs feien una passa endavant i, al quart d'hora de joc, empataven l'enfrontament amb una jugada d'estratègia a la sortida d'un córner que Hugo Santana rematava de cap. Els igualadins van ser superiors durant la primera meitat, atacant més, mentre que els santjoanencs es defensaven bé i tenien ocasions d'atac per tornar-se a avançar al marcador.

Notícies relacionades

L'equip local va fer una passa endavant a la represa i va igualar les forces amb els igualadins. A vint minuts pel final, Omar Hortal, que acabava d'entrar, feia una internada a l'àrea i disparava un xut precís que es colava per l'escaire per tornar a avançar els bagencs. Pocs minuts després, els santjoanencs feien el tercer, però l'àrbitre anul·lava el gol i els visitants aprofitaven les celebracions per llançar un contraatac ràpid que acabava en penal a favor. Dani Baquero va aturar la pena màxima per mantenir un avantatge, però, que duraria poc. Ja a les acaballes, Sergio Sandoval aconseguia empatar el partit. El temps de descompte va ser frenètic i, al minut 95, Carles Serra caçava un rebuig i superava Rojas amb una vaselina que desfermava l'eufòria entre l'afició santjoanenca.

FC JOANENC: Baquero, Moratonas (Bestard 70’), Olmedo (Oliveras 89’), Iniesta (M. Djitte 63’), Herms (Serra 73’), Morillo, Serran (Hortal 63’), Cayuela, B. Djitte, Vicente i Fuentes.

CF IGUALADA: Rojas, De Araújo (Olmo 87’), G. Cuadras, Álvarez (Fernandez 55’), A. Cuadras (Borrell 87’), Samaniego (Martínez 87’), Sandoval, Santana, Lobato, Carbó i Monje (Morón 73’).

ÀRBITRE: Hamza Ajeob, auxiliat perIsmael Douha i Joan Mata.

GOLS: 1-0 G. Cuadras (pp) min 2, 1-1 Santana min 16, 2-1 Hortal min 68, 2-2 Sandoval min 89, 3-2 Serra min 95.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents