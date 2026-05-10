El Martorell empata en un duel sense res en joc contra El Catllar
Els del Baix Llobregat, ja campions, van igualar el gol inicial dels del Tarragonès
Empat sense res en joc entre El Catllar i el Martorell. Els martorellencs, que portaven quatre victòries consecutives, fa diverses setmanes que ja tenen assegurat el campionat i ascens a Lliga Elit, mentre que l’equip del Tarragonès ja té certificada la permanència i ocupa una còmoda novena posició.
El partit va començar amb igualtat i possessió dels del Baix Llobregat, però, al minut deu, el col·legiat va assenyalar penal favorable a l’equip local que Gerard Gilabert va transformar. Això no va fer venir nervis al líder, que jugava amb diversos jugadors menys habituals i tenia alguns dels noms propis de l’equip a la banqueta. Van dominar i van gaudir de les millors ocasions i, al minut 40, Marc Font va empatar l’enfrontament.
La segona meitat va tenir ocasions a banda i banda, especialment del costat visitant, per a poder fer el gol que donés tres punts, però no es va acabar produint i el partit va acabar en taules. Els martorellencs, que són líders destacats del grup, tancaran un curs històric rebent la visita, precisament, del segon classificat, el Viladecans, que s’estarà jugant fins l’última jornada l’accés a la promoció d’ascens conjuntament amb el tercer, el Sant Cugat, que té opcions encara matemàtiques d’entrar-hi com a millor tercer.
CE EL CATLLAR: Roca, Ollé, Calatayud (Campos 46’), Rull, Cruañes, Blanco, Vadillo, Cano (Jaramillo 46’), Tarrés, Rofes (Essalhi 74’) i Gilabert (Gonzalez 12’).
CF MARTORELL: Félez, Moreno, Hernández (Castillo 56’), Garrido, García, Monfort (Ramírez 70’), Heredia (Montoya 56’), Tiraboschi (Llàtser 56’), Font (Zambrano 80’) Trujillo i Touray (Howard-Ekum 56’).
ÀRBITRE: Adrià Zúcar, auxiliat per Edwin Victoriano i Albert Baiget.
GOLS: 1-0 Gilabert (p) min 10, 1-1 Font min 40.
