Mor el pare de Hansi Flick abans del clàssic de Lliga
El tècnic dirigirà igualment l’equip aquest diumenge en el partit contra el Real Madrid
Francisco Cabezas
L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha comunicat aquest diumenge al matí a representants del club i al seu vestidor la mort del seu pare. La defunció s’ha produït durant la passada matinada.
Tot i la notícia, el tècnic alemany, de 61 anys, dirigirà igualment l’equip aquest diumenge en el partit contra el Real Madrid al Spotify Camp Nou, en el clàssic de Lliga. Amb un punt, el conjunt blaugrana podria proclamar-se campió.
El club ha expressat públicament el seu condol en un comunicat: “El FC Barcelona i tota la família blaugrana volem fer arribar el nostre afecte a Hansi Flick per la mort del seu pare. Compartim el seu dolor i l’acompanyem en aquest moment tan difícil per a ell i la seva família”.
Des de l’entitat també s’ha destacat el suport al tècnic en aquest moment personal complicat, mentre l’equip es prepara per al decisiu partit d’aquesta jornada.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- L’empresa tancarà al cotxe les estacions de muntanya
- El geòleg Mata-Perelló alerta que el que va obligar a enderrocar el barri de l’Estació de Sallent no està resolt
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- El Passeig de Manresa es torna a quedar sense els seus tres quioscos històrics
- Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
- Berga s’acomiada de Gabriel Morales, la víctima mortal del crim de la Baells