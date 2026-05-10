Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaTanca MenfisCap de Sant FruitósCE ManresaAlex TousHantavirusRec.0
instagramlinkedin

Mor el pare de Hansi Flick abans del clàssic de Lliga

El tècnic dirigirà igualment l’equip aquest diumenge en el partit contra el Real Madrid

Hansi Flick, en una imatge d'arxiu

Hansi Flick, en una imatge d'arxiu / Europa Press

Francisco Cabezas

Barcelona

L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha comunicat aquest diumenge al matí a representants del club i al seu vestidor la mort del seu pare. La defunció s’ha produït durant la passada matinada.

Tot i la notícia, el tècnic alemany, de 61 anys, dirigirà igualment l’equip aquest diumenge en el partit contra el Real Madrid al Spotify Camp Nou, en el clàssic de Lliga. Amb un punt, el conjunt blaugrana podria proclamar-se campió.

El club ha expressat públicament el seu condol en un comunicat: “El FC Barcelona i tota la família blaugrana volem fer arribar el nostre afecte a Hansi Flick per la mort del seu pare. Compartim el seu dolor i l’acompanyem en aquest moment tan difícil per a ell i la seva família”.

Notícies relacionades

Des de l’entitat també s’ha destacat el suport al tècnic en aquest moment personal complicat, mentre l’equip es prepara per al decisiu partit d’aquesta jornada.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents