Bàsquet / Copa Catalunya Femenina
El Petropintó ASFE cau contra el cuer a casa (56-60) i certifica el descens
La formació dirigida per Sergi Hormigo s’aferrava a una victòria per mantenir l’esperança, però la Vall d’en Bas va estar més encertada
El CB Igualada suma el divuitè triomf del curs, a la pista del SESE (56-68)
Un Artés delmat obté una victòria vital al feu del FC Martinenc Bàsquet (73-88)
El CB Martorell esclafa l’AE Minguella-Pure Cuisine (59-77)
La derrota a casa contra el cuer de Copa Catalunya, el CB la Vall d’en Bas (73-88), va abocar el Petropintó ASFE a certificar de manera definitiva el descens a Primera Categoria Femenina. L’equip dirigit per Sergi Hormigo s’aferrava a una victòria per mantenir l’esperança de la salvació fins a l’última jornada, però les de la Garrotxa van estar més encertades en l’últim període.
Les santfruitosenques van sortir amb empenta, jugant millor que les seves adversàries i aconseguint una sòlida renda de deu punts al descans. Però a la represa la tendència va fer un gir de 180 graus. Les locals van entrar en col·lapse i les visitants van aprofitar l’avinentesa per clavar un parcial de 2-10 i deixar el matx absolutament igualat abans d’afrontar la batalla dels últims deu minuts.
Llavors, la Vall d’en Bas, formació que ja havia consumat el descens, va jugar amb la pressió de l’ASFE per capgirar el resultat i acabar-se imposant en un darrer quart en què van veure cistella amb facilitat.
Les bagenques s’acomiadaran de la categoria davant la seva afició aquest dissabte a 3/4 de 6 de la tarda contra el Joventut Les Corts, equip que lluita per salvar-se.
Fitxa tècnica
PETROPINTÓ ASFE: Salas 3, A.López, M.López 7, Puig 6, Colldeforn 12 -cinc inicial- Fornells 10, Morros 15, Clarà 3, Rodríguez, Franch, Albàs, Martínez
CB LA VALL D’EN BAS: Elizalde 2, Prat 15, Rius 10, Serrat 4, Criado 10 -cinc inicial- Garcia 6, Viñolas 6, Bassols, Cárdenas 7, Guillamet, Peña
ÀRBITRES: Carnicero i Fernández
PARCIALS: 14-12, 32-22, 39-36, 56-60
L'Igualada suma el divuitè triomf del curs
El CB Igualada segueix comptant la majoria dels últims partits per victòries. En el duel corresponent a la jornada 27 de Super Copa Femenina, les anoienques van obtenir el divuitè triomf gràcies a una notable segona meitat contra el SESE (56-68) que les manté de ple en la lluita per a la segona plaça. El resultat encara va adquirir més rellevància davant la curta rotació amb què la formació de Joan Albert Cuadrat es va presentar al compromís. Malgrat aquesta circumstància, les intangibles de l’Igualada van ser crucials un matx que es va posar de cara a partir del darrer període, quan van superar els deu punts de diferència. En la pròxima jornada rebran la visita de l’Espanyol a 3/4 de 6 de la tarda.
Fitxa tècnica
SESE: Cararach 4, Agullo 10, Mascort 7, Roig, Arrufat 8 -cinc inicial- Carrillo, Pedreira 2, Llorca 10, Monton 8, Salamero 2, Higueras, Gallego 5
CB IGUALADA: Blanco 12, Compte 5, Soler 9, Tajahuerce 11, Roqué 17 -cinc inicial- Vidal 3, Ojide, Nieto 1, Puente 10
ÀRBITRES: Canle i Viñals
PARCIALS: 17-18, 32-35, 42-50, 56-68
L'Artés es fa gran davant les adversitats
El CB Artés va aconseguir sumar una victòria vital en les seves aspiracions per proclamar-se campió de Super Copa Masculina atenent les dificultats físiques que estan llastrant la plantilla. Així, els bagencs es van imposar a la pista del FC Martinenc Bàsquet (73-88), formació immersa en posicions de descens, però que disposa de jugadors amb bones condicions atlètiques.
Prova d’això va ser l’inici abassegador que vam imposar els barcelonins, amb un 12-2 de sortida que va obligar els d’Oriol Sensat a defensar més agressivament i guanyar confiança a partir de la feina al darrere. I així va ser. L’Artés va començar a practicar el seu bàsquet, intentant contenir els generadors del Martinenc amb diferents plantejaments tàctics.
L’estratègia va reeixir i l’Artés va capgirar el marcador, no sense dificultats, però la bona mentalitat dels jugadors visitants va ser crucial per contrarestar el dèficit físic. El grup es va mantenir unit, trobant els tirs alliberats i anotant fins a 16 triples. Aquesta circumstància va possibilitar que la diferència final acabés sent de quinze punts.
El pròxim partit, dissabte a 1/4 de 7 de la tarda, podrien aconseguir el títol de lliga i l’ascens si guanyen a la pista de la Parròquia-Olaria Esports-Samà Vilanova SAM.
Fitxa tècnica
FC MARTINENC BÀSQUET: Aziz 2, Porra 8, Fernández 18, Singh 3, Monterosa 9 -cinc inicial- Salat 6, Maric 3, Serra, De Haro 14, Abu 2, Soroa, Carbonell 8
CB ARTÉS: F.Mas 10, Roqueta 18, Guitart 14, Pujolreu 16, Orrit -cinc inicial- Cuñé 3, Soler, Sakai 8, E.Mas 8, Basiana, Portella 11
ÀRBITRES: Riera i Batlle
PARCIALS: 21-15, 36-42, 57-59, 73-88
Setena seguida per al Martorell
És l’equip més en forma de Super Copa Masculina, així ho indica els set últims triomfs consecutius. El CB Martorell va continuar amb la seva tendència positiva de bons resultats amb una contundent victòria davant un dels grans equips de la lliga, l’AE Minguella-Pure Cuisine (59-77). La primera part de l’enfrontament va estar caracteritzat per la igualtat, amb un quart per a cada formació. A la represa, però, els del Baix Nord van assolir l’escapada mitjançant un elevat encert en atac i una defensa intensa. En l’últim quart, el conjunt dirigir per Andrés Joya va ampliar més la diferència, demostrant que, si l’inici de temporada, hagués estat bo, podria haver lluitat per les primeres places. En la pròxima jornada rebran la visita del CB Vic 2-Universitat de Vic.
Fitxa tècnica
AE MINGUELLA-PURE CUISINE: López 12, Manzano 3, Carracedo 11, Rourera 7, Fernández 12 -cinc inicial- Balada 2, Rodríguez 1, Pérez 5, Lorente, Barros 6, Ors
CB MARTORELL: A.Díaz 11, Joya 8, Corral 9, Peláez 8, Ortiz 2-cinc inicial- V.Díaz 23, Ribas, Cáceres 6, Yeste 8, Bascuñana 2, Cejas
ÀRBITRES: Rey i Esponey
PARCIALS: 12-16, 35-33, 46-59, 59-77
