El Puig-reig goleja el Fàtima i manté viu el somni del campionat (6-1)
Els del Berguedà no tenen pietat i es mantenen a dos punts del líder, el Fundació Terrassa, a falta d'una jornada pel final
El Puig-reig no va donar opció i va golejar un Fàtima (6-1) que va viatjar amb pocs efectius i que fa setmanes que és matemàticament equip de Tercera. En canvi, els puig-regencs es mantenen segons i encara podrien coronar-se com a campions si superen l'Atlètic Gironella a la darrera jornada i, a més, el Fundació Terrassa no venç la Sabadellenca.
I això que l'inici de partit va ser més favorable als igualadins, que van sortir forts sense inquietar en excés la porteria de Lluc Guiteras. Els locals van arrencar freds, però de mica en mica van anar agafant les regnes del partit. A la mitja hora de joc, Carles Lorenzo servia una centrada lateral que Isidre Marsiñach rematava per fer el primer. Pocs minuts després, i ja amb el Puig-reig com a amo i senyor del partit, Felipe Guerrero feia el segon.
La segona meitat va ser un monòleg del conjunt local. Només sortir, Guerrero feia el seu doblet particular i deixava sentenciat l'enfrontament aprofitant una passada en safata de plata de Marsiñach. Els puig-regencs eren superiors i tenien les millors ocasions davant d'un Fàtima cansat que no podia renovar forces per la falta de reserves. Al cap de set minuts, Adrià Balagué feia el quart, i el partit baixava de revolucions, amb els anoiencs tancats a darrere i el Puig-reig controlant l'enfrontament. Després d'una pausa per l'atenció mèdica del jugador local Arnau Divins, que va haver de ser substituït, Joan Santasusagna va transformar un penal per fer el cinquè, i pocs minuts després, arrodonia la golejada amb el seu doblet particular. Ja al temps de descompte, Pepe García va fer el gol de l'honor pel conjunt visitant.
CE PUIG-REIG: Guiteras (Abrantes 59’), Domínguez, Balmes (Bandzeladze 46’), Divins (Fernandez 76’), Rovira, Lorenzo (Fernández 59’), Dueñas (Ndao 28’), Balagué (Santasusagna 59’), Marsiñach (Pons 59’), Guerrero i Vinasco.
FC FÀTIMA: Hinestroza, Quiñonez, R. Sánchez, Hernández, Serrano, Gómez, À. García (Sánchez 83’), P. Sánchez, Callejas, Pulido i P. García.
ÀRBITRE: Said Houms, auxiliat per Aleix Lasserrot i Joan Ruiz.
GOLS: 1-0 Marsiñach 32, 2-0 Guerrero min 36, 3-0 Guerrero min 36, 4-0 Balagué min 57, 5-0 Santasusagna min 78, 6-0 Santasusagna min 81, 6-1 P. García min 89.
