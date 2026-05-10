Futur festeig
Rua del FC Barcelona: on i quan seria la celebració com a campió de lliga
L’equip de Flick només necessita un empat contra el Reial Madrid per aixecar el títol aquest diumenge al Camp Nou
Giacomo Leoni Amat
Atesa la situació que viu el Reial Madrid, seria tota una sorpresa que el FC Barcelona no es proclamés campió de Lliga aquest diumenge al Clàssic. Els jugadors de Hansi Flick amb prou feines necessiten un empat al Camp Nou per coronar-se, i és per això que des del club blaugrana ja han acordat com seria la tradicional rua de celebració per la ciutat amb l’ajuntament. Llevat de miracle madrileny, el Barça celebraria el títol de Lliga després de vèncer el màxim rival al seu estadi per primera vegada en la història, i l’endemà arrencaria l’autobús per continuar la festa pels carrers de Barcelona.
Segons ha avançat la cadena SER, la intenció del FC Barcelona i l’ajuntament és que se celebri la rua dilluns a la tarda, a partir de les 17.00 h. L’autobús sortiria des de l’Spotify Camp Nou, com ja es va fer la temporada passada, malgrat jugar a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.
El recorregut travessaria els següents racons de la capital catalana: travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, plaça de Catalunya, Passeig de Gràcia, Provença, Casanova, Londres, avinguda de Sarrià, travessera de les Corts i Spotify Camp Nou.
Temporades passades
Si bé hi podria haver canvis d’última hora, no hi ha pla de finalitzar la rua amb una festa al Camp Nou com en altres anys, però sí que hi podria haver una mica de celebració en l’últim partit a casa de la temporada, com la temporada passada, contra el Betis el 17 de maig.
L’any passat es van establir tres punts d’animació, ubicats al carrer de Berlín amb Josep Tarradellas, a la plaça de Catalunya –a l’altura del carrer de Pelai– i al mateix Arc de Triomf. Una de les novetats va ser la presència de la mascota CAT, igual com la retransmissió de la rua a través de la plataforma Barça One.
L’equip de Flick no s’esperaria a fer-ho en conjunt amb l’equip femení, que ja és campió de la seva lliga però encara li falta disputar la final de la Champions el 23 de maig a Oslo, a més de la final de la Copa de la Reina contra l’Atlètic de Madrid el 16 de maig a Las Palmas de Gran Canària. No seria la primera vegada que passa, ja que el 2023 ja es va fer amb Xavi Hernández i Jonatan Giráldez a les banquetes de les dues seccions. Els compromisos del femení descarten aquesta opció igual com l’any passat.
Entrega del trofeu
En cas de no aconseguir el punt que necessita per proclamar-se campió, el Barça tindrà l’opció de redimir-se en qüestió de tres dies, quan visiti l’Alabès dimecres a la nit. El calendari tan atapeït també ha sigut una de les raons per les quals l’entitat blaugrana i el consistori han pactat organitzar la rua al més aviat possible. També es pot recordar que en qualsevol cas, l’entrega del trofeu no es produiria fins a l’últim partit a casa contra el Betis. Seria el 28è títol de lliga per al FC Barcelona, el segon consecutiu de l’era Flick.
