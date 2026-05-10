El San Mauro goleja i certifica el play-off (4-0)
L’equip anoienc culmina un final de temporada espectacular amb una victòria incontestable davant el colíder, el San Juan Atlético
El San Mauro va començar el 2026 com a cuer, però cinc mesos després han certificat l’accés a la promoció d’ascens a Tercera Federació. La golejada a casa contra el colíder del grup, el San Juan Atlético de Montcada, culmina una segona volta de campionat, on només han perdut dos partits.
La primera meitat del partit va tenir molt poca història. Cap dels dos equips va dominar i, malgrat que tots dos van gaudir d’ocasions, no es van produir gols. Això va canviar al primer minut de la represa, quan els anoiencs obrien el marcador amb un gol de Kenneth Cosano. L’equip va esperonar-se amb el gol i va començar a dominar i a tenir les millors ocasions, en una segona part on van posar contra les cordes a un dels millors equips de la categoria. A l’hora de joc, Marc Gulias feia el segon, i quinze minuts després, Alex Cañero culminava una transició per sentenciar el partit. Ja a les acaballes, Gulias feia el seu doblet particular i tancava la golejada.
Els anoiencs tancaran la temporada visitant el camp del Santfeliuenc, cuer del grup. Si superessin el Prat, que és quart, la temporada que ve jugarien Copa del Rei i podrien acollir un equip de Primera Divisió, ja que el tercer classificat, la Pobla de Mafumet, és equip filial del Gimnàstic de Tarragona.
