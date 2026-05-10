Una comunitat exclusivament femenina sorgida a les xarxes aplega més de 1.000 dones per fer muntanya en un "espai segur"
Les excursions els permeten fer noves amistats sense la "pressió" competitiva amb què sovint es troben en grups mixtos
Oriol Escudé Macià (ACN)
Fa un any, la Berta va penjar un vídeo a TikTok explicant que tenia poques amigues amb qui viure la seva passió per la muntanya, un entorn que sempre havia compartit amb homes. El vídeo va rebre moltes respostes de dones en la mateixa situació, i així va néixer The Peak Club, una comunitat exclusivament femenina que avui aplega més de 1.000 membres a WhatsApp. Organitzen sortides d'un dia, des de caminades fins a esquí o escalada. La iniciativa els proporciona un "espai segur" on fer noves amistats sense "pressió" a seguir un nivell amb què no se senten còmodes. "Ningú es queda enrere", assegura la Sílvia, que ha fet diverses sortides. Les activitats tenen molta demanda, però els grups són reduïts per evitar "saturar" els espais naturals.
"En el tipus d'esports que faig, sempre m'havia envoltat de molts homes, i em faltava energia femenina i sentir-me en un espai segur", explica Berta Oriol, fundadora de The Peak Club, en una entrevista amb l'ACN en el primer aniversari d'aquesta comunitat exclusivament femenina, un tipus de grup en expansió des de la pandèmia impulsat per les xarxes socials. Les motivacions principals de moltes dones per participar en aquestes iniciatives inclouen crear comunitat i conèixer noves amigues, així com iniciar-se en una activitat sense pressió ni competitivitat.
Aquest interès creixent per aquestes comunitats va quedar palès als comentaris del vídeo que va publicar la Berta, que va rebre respostes de moltes dones, moltes d'elles sense conèixer-la prèviament. Des d'aquella publicació, la comunitat ha crescut fins a més de 5.000 seguidores a les xarxes i una comunitat de WhatsApp amb més de 1.000 membres, on s'entra directament a través d'un enllaç i ja es pot accedir a les sortides que s'organitzen. El canal està dividit en subgrups per diverses activitats, des de senderisme, refugis o bivacs, fins a escalada, esquí o ciclisme.
L'ambició inicial de la Berta era fer una sortida al mes organitzada per ella mateixa, però l'èxit de la iniciativa ha fet que se'n facin diverses al mes i moltes d'elles organitzades per les mateixes participants. De les 1.000 membres, hi ha una base fidel d'unes 60 noies que hi participen habitualment. Els grups són reduïts, d'entre 10 i 15 persones, per seguretat i per no saturar els espais naturals. "De la mateixa manera que les xarxes socials han anat molt bé per fer-ne difusió, també han fet molt de mal", explica Oriol, en referència a la sobreocupació que alguns paratges naturals pateixen quan es fan virals. És per això que la fundadora intenta supervisar totes les activitats que s'organitzen.
La Judit va ser una de les primeres a unir-se a la comunitat. "Em va sortir un vídeo a TikTok i em va semblar molt interessant", assegura, tot compartint les mateixes motivacions que van portar la Berta a fer el grup: la falta d'amigues amb qui fer aquestes activitats. "Faig molt esport, però tinc poques amigues que facin muntanya i moltes vegades no hi anava per falta de companyia", assegura. La Judit diu que al principi sentia una mica de "vertigen" pel fet d'anar en un grup amb 15 noies desconegudes, però que s'hi va atrevir i va acabar connectant amb moltes noies. "No connectes amb tothom igual, però vas parlant i trobant coses en comú amb molta gent, i acaben sortint amistats," explica. També comparteix la pressió que sentia en grups mixtos. "Amb amics, moltes vegades m'he sentit forçada a seguir un nivell que no era el meu o amb què jo no anava tranquil·la", explica.
La Sílvia també va trobar la iniciativa a través de xarxes socials i es va apuntar immediatament a una sortida a Montserrat. Des d'aleshores, hi ha tornat sis vegades més. En destaca la facilitat de trobar nivells adaptats al seu: "Si tinc un nivell més baix en algun esport, em puc adaptar i trobar noies del mateix nivell. Al final depèn del teu ritme, et vas adaptant i mai ningú queda enrere ni ningú sobrepassa", explica.
De cara al futur, The Peak Club vol ampliar les experiències més enllà de Catalunya i de les sortides d’un dia, i organitzar viatges esportius internacionals.
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- L’empresa tancarà al cotxe les estacions de muntanya
- El geòleg Mata-Perelló alerta que el que va obligar a enderrocar el barri de l’Estació de Sallent no està resolt
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- El Passeig de Manresa es torna a quedar sense els seus tres quioscos històrics
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
- Berga s’acomiada de Gabriel Morales, la víctima mortal del crim de la Baells