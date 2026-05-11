La celebració de la Lliga
Així va celebrar el Barça el títol de Lliga: la gran festa de Laporta a Luz de Gas i la bogeria de Casadó i Balde a la plaça Catalunya
Olmo, Pedri i Eric van sortir del Camp Nou fent ús del Bicing
Regió7
Pocs minuts abans de les dues de la matinada, Joan Laporta va sortir per fi a les portes de Luz de Gas, la seva discoteca de referència malgrat que en els últims temps els veterans del lloc ja no estan gaire ben vistos. El president electe del Barcelona es disposava a celebrar amb el jovent el títol de Lliga aconseguit hores abans després del triomf de l’equip de Hansi Flick davant el Reial Madrid (2-0) a l’Spotify Camp Nou.
Desenes d’aficionats del Barça esperaven l’arribada del president. Protegit pels seus escortes i acompanyat, entre d’altres, per Xavi Puig, íntim amic i directiu responsable de l’equip femení, Laporta es va deixar portar des de la mateixa porta del local. Va cridar, va saltar i va cantar de valent mentre, amb un somriure d’orella a orella, desfilava pel passadís que li van muntar perquè pogués entrar a la discoteca. «Boti, boti, boti, madridista qui no boti», cantaven els seguidors, amb Laporta saltant sense perdre el ritme.
Dins, la sarau havia de continuar. Sense separar-se del puro, Laporta va tornar a cantar l’himne del Barça mentre era complimentat pels assistents al festival blaugrana, bufandes i samarretes al vent.
Els futbolistes del primer equip, que ja sabien el que es coïa, van optar per altres plans. Així que van anar, amb els seus cotxes, cap al carrer Bori i Fontestà, al Boris Club, molt més íntim i exclusiu.Lamine Yamal, que no va poder jugar el clàssic perquè està recuperant-se d’una lesió que el farà arribar al límit al pròxim Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, va arribar en un cotxe conduït pel seu amic de la infància Souhaib. D’altres ho van fer caminant.
Els que segueixen amb les seves tradicions són Olmo, Pedri i Eric, que van sortir del Camp Nou embotits a les samarretes de celebració i fent ús del Bicing davant la sorpresa dels que passaven pel seu costat. Fa un any, al costat d’Iñigo Martínez, ja van agafar les bicicletes quan van anar a visitar Ferran Torres, llavors ingressat a l’hospital després de ser operat d’apendicitis.
També va recórrer a la tradició Marc Casadó, una altra vegada un dels futbolistes més feliços i estimats del vestidor malgrat la seva escassa participació. De fet, serà difícil que es mantingui en la primera plantilla la temporada vinent. Tant li fa. Si fa un any Casadó va anar a celebrar el títol a Canaletes, aquesta vegada es va unir als aficionats que estaven congregats a la plaça de Catalunya. Ho va fer amb Alejandro Balde, que no va dubtar i va gravar l’escena davant l’alegria dels aficionats d’un Barça que ha deixat molt enrere aquells temps en què es guanyaven títols i ningú els celebrava.
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- Així ha estat l'actuació sorpresa de Rosalía a Sevilla: set minuts de 'Lux' en un escenari flotant al mig del Guadalquivir i focs artificials
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Enxampen un menor al volant en un control a Sant Salvador de Guardiola
- Un poble del Pirineu català crea un 'coworking' per atraure nous veïns i frenar el despoblament
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien