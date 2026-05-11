“És un dia inoblidable per a mi”, confessa Hansi Flick, entre el dol i la celebració de la lliga del Barça
El tècnic explica que va pensar a ocultar la mort del seu pare, però que va decidir compartir-ho perquè el vestidor “és com una família”
Joan Domènech
Va intentar reprimir les emocions, però la intensa i llarga abraçada que li va fer Joan Laporta sobre la gespa en la cerimònia d’entrega del trofeu va fer caure la resistència de Hansi Flick. El moment era commovedor. Hi conflueixen sensacions contradictòries i oposades.
“És un dia inoblidable per a mi”, va encertar a dir Flick, a qui se li van veure llàgrimes a les galtes després d’abraçar-se amb Laporta per rebre la copa de mans de Javier Tebas i Rafael Louzán, els representants de LaLiga i la Federació, sensibles al fet d’entregar el trofeu en el mateix moment en què es proclamava el campió. A tres jornades del final, amb 14 punts d’avantatge i 9 encara en joc, invicte en els partits disputats a casa.
“Quan m’ha trucat la meva mare per dir-me que el meu pare havia mort, he dubtat entre ocultar el que havia passat o explicar-ho. He pensat que, com que som una família, havia de compartir aquesta informació amb els jugadors, i la seva reacció ha estat increïble, no l’oblidaré mai”, va relatar després Flick a la sala de premsa. El tècnic va rebre el suport del seu cos tècnic i dels jugadors durant el partit, que el van abraçar en els gols (Marcus Rashford, Ferran Torres) i fins i tot en les substitucions, sense motius d’enuig aquesta vegada.
“Havíem de fer-li costat i estar amb ell”, va explicar Gerard Martín, una de les revelacions de l’entrenador alemany. “Guanyar la Lliga i davant del Madrid, no es pot demanar més”, va explicar el defensa, en el seu primer clàssic al Camp Nou. En l’últim clàssic celebrat a l’estadi, ell jugava a Primera RFEF.
“Vull donar les gràcies al meu staff, a la directiva, als jugadors i a tothom que ens ha donat suport”, va dir el tècnic en el seu discurs, precedit per un “Bona nit, culers” i acabat amb un “Visca el Barça i visca Catalunya”.
De la mateixa manera que les institucions futbolístiques van decidir entregar la copa al campió al seu estadi i just quan es consumava el triomf, Pedro Sánchez va voler felicitar el Barça.
