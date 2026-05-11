Motor | WRC
Gil Membrado, d'Olost, no baixa del podi a la cita portuguesa del Mundial Júnior de ral·lis
El pilot lluçanès va pujar per primera vegada al podi de la categoria Júnior, i era un dels favorits per repetir al de WRC3 si no hagués patit una petita bolcada en un dels trams de diumenge al matí
Gil Membrado continua, sense fre, el seu camí cap a l'estrellat al Campionat del Món de Ral·lis. El jove pilot d'Olost va tornar a exhibir a l'aparador internacional la seva enorme capacitat de fer volar el seu Ford Fiesta Rally3 sobre qualsevol terreny, en aquesta ocasió, sobre els camins de terra de Portugal. Membrado va ser tercer en la categoria Júnior, i es va quedar a les portes del podi en WRC3 a causa d'una costosa bolcada a un dels trams de diumenge.
El pilot lluçanès va aprofitar la bona dinàmica que arrossegava d'ençà del seu triomf a WRC3 a les Illes Canàries, i el cert és que fins al quinzè tram del ral·li estava protagonitzant un bonic mà a mà contra el turc Ali Türkkan. Però en el setzè Membrado va etzibar un cop d'efecte a la categoria, recuperant més d'un minut davant del seu rival i postulant-se com a màxim favorit.
A partir d'aleshores, Membrado va obrir més de dos minuts amb els seus rivals, i es plantava a la penúltima com a líder molt destacat. Però en una petita errada en el tram, el jove lluçanès va bolcar el seu Fiesta, i com a resultat se li va deixar anar un maneguet d'aigua que van haver d'arreglar juntament amb el seu copilot Adrián Pérez. Una reparació que els va costar més de 17 minuts, i que el va deixar sense opcions de triomf a WRC3.
A la categoria Júnior, la història va ser similar, tot i que aquí el seu principal rival era Calle Carlberg. Membrado anava al límit, i a poc a poc esgarrapava segons al lideratge del pilot suec. Però la categoria va patir un cop de teatre a la penúltima etapa, ja que després de la bolcada del pilot d'Olost, Carlberg va tenir un accident que el va obligar a abandonar el ral·li, i que van servir la categoria en safata de plata a Türkkan.
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- Així ha estat l'actuació sorpresa de Rosalía a Sevilla: set minuts de 'Lux' en un escenari flotant al mig del Guadalquivir i focs artificials
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Enxampen un menor al volant en un control a Sant Salvador de Guardiola
- Un poble del Pirineu català crea un 'coworking' per atraure nous veïns i frenar el despoblament
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien