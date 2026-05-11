Atletisme
Gonçalo José Sousa, de l'Avinent, assoleix el subcampionat estatal sub-23 en els 10.000 metres
El fondista de l'entitat manresana va registrar una millor marca personal i es va quedar a una mica més de cinc segons de l'or de Jaime Bueno
En categoria femenina, l'atleta del CA Igualada, Judit Navarro, va completar una gran cursa per penjar-se la medalla de bronze sub-23
Regió7
El fondista de l'Avinent Manresa, Gonçalo José Sousa, es va proclamar subcampió estatal de la categoria sub-23 en la prova dels 10.000 metres. L'atleta de l'entitat manresana va sobresortir en la cursa final, registrant una millor marca personal a la prova que es va disputar dissabte a Maó tot i enfrontar-se a un fort vent en contra. No va ser l'únic metall per a la delegació de la Catalunya central, ja que en la cursa femenina, l'atleta del Club Atlètic Igualada, Judit Navarro, va signar una valuosa tercera posició.
El fondista de l'Avinent va travessar la línia d'arribada amb uns magnífics 30′ 28″76. Un temps que no només suposava un nou millor registre personal, sinó que li servia per superar expectatives i penjar-se una meritòria medalla de plata.
L'atleta del club manresà es va quedar a una mica més de cinc segons del temps que va marcar Jaime Bueno, de l'Universidad d'Oviedo, i amb gairebé quatre segons de marge respecte a José Daniel Jiménez, de l'AC Valdepeñas, que va completar el podi.
En els 10.000 femenins sub-23, hi va haver doble representació de la Catalunya central, amb metall inclòs. Judit Navarro, del CA Igualada, també va registrar una millor marca personal amb uns ràpids 35′ 08″09 que li van valdre per travessar la línia d'arribada en tercera posició. Immediatament després de l'atleta de l'entitat igualadina va entrar Anna Artero, de l'Avinent, que va completar els 10.000 metres de cursa amb un temps de 35′ 59″14.
