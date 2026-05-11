La gran festa de Laporta a Luz de Gas i la bogeria de Casadó i Balde a plaça Catalunya
El president electe del Barça va celebrar el títol de Lliga a lo gran a la seva discoteca de referència
Regió7
Pocs minuts abans de les dues de la matinada, Joan Laporta va aparèixer finalment a les portes de Luz de Gas, la seva discoteca de referència, tot i que en els darrers temps els veterans del local ja no hi són gaire ben vistos. El president electe del FC Barcelona es disposava a celebrar amb la joventut el títol de Lliga aconseguit hores abans després de la victòria de l’equip de Hansi Flick davant el Real Madrid (2-0) a l’Spotify Camp Nou.
Desenes d’aficionats del Barça esperaven l’arribada del president. Protegit pels seus escortes i acompanyat, entre d’altres, de Xavi Puig, amic íntim i directiu responsable de l’equip femení, Laporta es va deixar portar des de la mateixa porta del local. Va cridar, saltar i cantar amb entusiasme mentre, amb un somriure d’orella a orella, desfilava pel passadís que li havien preparat per entrar a la discoteca. “Boti, boti, boti, madridista qui no boti”, cantaven els aficionats, amb Laporta saltant sense perdre el ritme.
A dins, la festa havia de continuar. Sense separar-se del puro, Laporta va tornar a cantar l’himne del Barça mentre era ovacionat pels assistents al festival blaugrana, amb bufandes i samarretes al vent.
Els futbolistes del primer equip, que ja sabien què s’hi coïa, van optar per altres plans. Així que van anar, amb els seus cotxes, cap al carrer Bori i Fontestà, al Boris Club, molt més íntim i exclusiu. Lamine Yamal, que no va poder jugar el clàssic perquè s’està recuperant d’una lesió que el farà arribar just al pròxim Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà, va arribar en un cotxe conduït pel seu amic d’infància Souhaib. Altres hi van arribar caminant.
Qui manté les seves tradicions són Dani Olmo, Pedri i Eric García, que van sortir del Camp Nou enfundats amb les samarretes de celebració i fent ús del Bicing davant la sorpresa dels vianants. Fa un any, juntament amb Íñigo Martínez, ja van agafar les bicicletes quan van anar a visitar Ferran Torres, aleshores ingressat a l’hospital després de ser operat d’apendicitis.
També va recórrer a la tradició Marc Casadó, una altra vegada un dels futbolistes més feliços i estimats del vestidor malgrat la seva escassa participació. De fet, serà difícil que es mantingui al primer equip la temporada vinent. Tant se val. Si fa un any Casadó va anar a celebrar el títol a Canaletes, aquesta vegada es va unir als aficionats congregats a plaça de Catalunya. Ho va fer juntament amb Alejandro Balde, que no va dubtar a gravar l’escena davant la disbauxa dels aficionats d’un Barça que ha deixat molt enrere aquells temps en què es guanyaven títols i ningú no els celebrava.
