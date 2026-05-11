Judo
La judoka Luca De Palma, de Manresa, es proclama campiona estatal universitària
L'esportista bagenca que s'entrena a l'Esport7 va dominar amb autoritat la seva categoria fins a pujar al graó més alt del podi
Regió7
La judoka manresana Luca De Palma es va proclamar a Granada vencedora del Campionat d'Espanya Universitari de Judo 2026. L'esportista bagenca que forma part del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès (CTJBM) i que entrena a l'Esport7 es va proclamar vencedora en la categoria de -70 quilograms. La delegació de l'entitat de la Catalunya central va cloure la participació en la ciutat andalusa amb l'or de De Palma, tres diplomes de finalista i un setè lloc.
La judoka manresana va signar una competició impecable, dominant a la seva categoria amb gran autoritat fins a pujar fins al graó més alt del podi i penjar-se la medalla d'or. Júlia Beltran, de l'Osona Judo Club en -48 kg; Dmitrii Robulet, del Club Judo Moià en -60 kg, i Marc Escribà, també del club moianès i en -100 kg, van signar tres cinquenes posicions.
Una asseveració que, tot i caure en el combat pel metall, els tres esportistes es troben a l'elit del judo universitari estatal. La bona actuació col·lectiva la va completar el setè lloc de Jordi Pérez de Mendiguren, de l’Esport7, en -100 kg. També va sumar punts importants per a l'equip Jan Perau, també de l’Esport7, que va demostrar un bon nivell en una cita d'alta exigència.
