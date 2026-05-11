Judo

La judoka Luca De Palma, de Manresa, es proclama campiona estatal universitària

L'esportista bagenca que s'entrena a l'Esport7 va dominar amb autoritat la seva categoria fins a pujar al graó més alt del podi

Luca De Palma, segona per l'esquerra, al podi amb les seves rivals / CTJBM

Regió7

Manresa

La judoka manresana Luca De Palma es va proclamar a Granada vencedora del Campionat d'Espanya Universitari de Judo 2026. L'esportista bagenca que forma part del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès (CTJBM) i que entrena a l'Esport7 es va proclamar vencedora en la categoria de -70 quilograms. La delegació de l'entitat de la Catalunya central va cloure la participació en la ciutat andalusa amb l'or de De Palma, tres diplomes de finalista i un setè lloc.

La judoka manresana va signar una competició impecable, dominant a la seva categoria amb gran autoritat fins a pujar fins al graó més alt del podi i penjar-se la medalla d'or. Júlia Beltran, de l'Osona Judo Club en -48 kg; Dmitrii Robulet, del Club Judo Moià en -60 kg, i Marc Escribà, també del club moianès i en -100 kg, van signar tres cinquenes posicions.

Una asseveració que, tot i caure en el combat pel metall, els tres esportistes es troben a l'elit del judo universitari estatal. La bona actuació col·lectiva la va completar el setè lloc de Jordi Pérez de Mendiguren, de l’Esport7, en -100 kg. També va sumar punts importants per a l'equip Jan Perau, també de l’Esport7, que va demostrar un bon nivell en una cita d'alta exigència.

Igualada inaugura el nou tram de l'Anella Verda entre Vallbona i Valldaura amb més de 450 participants

La judoka Luca De Palma, de Manresa, es proclama campiona estatal universitària

Així és la rua del Barça per celebrar el títol de Lliga

L'Associació Contra el Càncer inicia la col·lecta d'enguany a Manresa

Necrològiques del 12 de maig del 2026

Igualada acollirà la propera Jornada d'Associacions Comercials de Catalunya

Membrado no baixa del podi a la cita portuguesa del Mundial Júnior de ral·lis

L'MV Hondius amarra al port de Granadilla pel mal temps

