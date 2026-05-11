El Barça celebra amb una rua multitudinària el títol de la Lliga
Lamine Yamal: “Hem de valorar cada títol perquè no és fàcil guanyar-los”
Europa Press
El FC Barcelona ha celebrat aquest dilluns pels carrers de Barcelona la rua dels campions de LaLiga EA Sports i de la Supercopa d’Espanya, conquerides aquesta temporada, en un multitudinari bany de masses amb centenars de milers d’aficionats blaugrana acompanyant l’equip de Hansi Flick, de nou protagonista, en una tarda festiva que va arrencar al Spotify Camp Nou.
La celebració arriba tot just un dia després que el Barça certifiqués el títol de Lliga en imposar-se aquest diumenge al Real Madrid (2-0) a El Clàssic disputat a l’Spotify Camp Nou, en la jornada 35 del campionat, en una temporada en què el conjunt blaugrana ha tornat a dominar el futbol espanyol, ja que també va aixecar al gener la Supercopa d’Espanya.
La comitiva va arrencar a les 17.20 hores, 20 minuts després del previst, des de l’Spotify Camp Nou, amb l’autobús descapotable dels campions encapçalant un recorregut per diferents punts emblemàtics de la ciutat. Des dels primers metres, milers d’aficionats van sortir als carrers per acompanyar els jugadors, entre bengales, fum blaugrana, pluja de confeti i càntics constants per als futbolistes i per a Flick.
Els jugadors, tots amb una samarreta commemorativa amb el lema “Una manera de ser, una manera de guanyar”, no van deixar de cantar, ballar i llançar confeti als aficionats mentre gaudien de menjar i beguda a l’autobús. Robert Lewandowski i Wojciech Szczesny van ser alguns dels més animats de la celebració, a la part davantera del bus, mentre que Eric Garcia, Raphinha i João Cancelo van custodiar els trofeus de Lliga i Supercopa a la part posterior del vehicle.
Un dels moments més comentats de la tarda el va protagonitzar Pedri, que es va agenollar davant Marcus Rashford, autor del primer gol en el triomf de Lliga contra el Real Madrid, per entregar-li un ram de roses blaugrana i besar-li la mà davant les rialles de tota la plantilla. També es van sentir càntics cap al RCD Espanyol i el Real Madrid durant diversos trams del recorregut.
En declaracions als mitjans del club durant la rua, Frenkie de Jong va destacar la connexió entre plantilla i afició. “Tenim molta gent de La Masia, jugadors que ho donen tot per l’equip i transmetem això a la gent. Espero que no sigui l’última rua, volem guanyar la Champions”, va assegurar el neerlandès.
Per la seva banda, Lamine Yamal va tornar a desfermar l’eufòria del barcelonisme. “És increïble, sempre estan amb nosaltres els dies importants i els que no. Els estimem, és el club de la nostra vida i sempre hi serem per ells. Hem de valorar cada títol perquè no és fàcil guanyar-los”, va manifestar el jove extrem blaugrana.
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- Així ha estat l'actuació sorpresa de Rosalía a Sevilla: set minuts de 'Lux' en un escenari flotant al mig del Guadalquivir i focs artificials
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Enxampen un menor al volant en un control a Sant Salvador de Guardiola
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- Un poble del Pirineu català crea un 'coworking' per atraure nous veïns i frenar el despoblament