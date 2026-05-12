Bàsquet / Lliga Endesa
Diego Ocampo:«Estic content perquè hem defensat molt bé»
L’entrenador del Baxi Manresa assegura que l’equip ha fet un clic després de l’exclusió de Retin Obasohan en l’últim quart
L’entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha expressat la seva satisfacció per l’esforç que han fet els seus jugadors en defensa a la segona meitat del partit. «Vull felicitar l’equip perquè ha estat impressionant i ha lluitat moltíssim, sobretot en l’últim quart. No tot és ficar punts, també defensar i rebotar».
Segons el tècnic gallec, el matx ha fet un gir en el darrer quart quan han exclòs del partit a Obasohan arran de l’antiesportiva de la primera meitat a Pep Busquets i la tècnica a la part final. «Hem estat espessos, però quan li han assenyalat la tècnica al Retin l’equip ha fet un clic. Hem controlat el rebot, defensat millor i encistellant els tirs que fins llavors havíem fallat». En concret, l’entrenador ha destacat la bona feina en l’1 per 1 i el 2 per 2.
També ha explicat que durant el partit «hem anat fent coses. Hem fet un pla i l’hem canviat. A vegades, l’equip no pot solucionar els problemes per si sol i hem de lluitar». En aquest sentit, ha volgut donar-li mèrit als resultats d’una temporada «complicada en els aspectes de salut i emocionals. No hem tingut cap setmana normal».
Ocampo ha lloat la feina feta pel Bàsquet Girona, tant en el duel d’aquest dimarts com en el curs que estan firmant. «Han fet molt bon partit i la temporada que porten és boníssima. Penso que nosaltres hem tingut més sort al final». n
