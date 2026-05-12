ALABÈS-BARÇA, DIMECRES
Flick confirma la renovació i la voluntat d’arribar als 100 punts
El tècnic afirma que no li va agradar massa que Lamine Yamal enarborés la bandera de Palestina
Joan Domènech
Amb una hora de retard començava la sessió d’entrenament, però Hansi Flick compareixia a la sala de premsa segons l’horari habitual. El treball de la plantilla es va retallar d’acord a les conseqüències físiques que ha ofert la rua i les celebracions. Aquest dimecres, davant l’Alabès (21.30 h), es veurà si la ressaca es paga en el resultat.
L’objectiu dels 100 punts segueix dempeus, i per aconseguir-ho és imprescindible guanyar els tres partits que queden, ha recalcat Flick, donant a entendre que no farà concessions ni gestos com que debuti Diego Kochen, el tercer porter, i preservar el trofeu Zamora que aconseguirà Joan Garcia, o alinear un onze del planter. Lamine Yamal és l’únic descartat. Andreas Christensen podria tornar a la convocatòria.
La bandera palestina
Lamine Yamal va enarborar la bandera de Palestina a la rua i, preguntat per això, Flick va respondre: «No em va agradar massa». No li va agradar perquè, es va deduir de les seves paraules, introduïa un element distorsionador. «Vaig parlar amb ell, però és major d’edat, té 18 anys, i va ser la seva decisió...», va explicar, considerant que els futbolistes no s’han d’immiscir en segons quins assumptes tan escabrosos com els polítics.
Felicitat i llàgrimes als carrers
«Nosaltres ens dediquem a jugar a futbol i hem de tenir en compte el que la gent espera de nosaltres», afirmava. I el que s’espera és «fer feliç la gent», resumia Flick. Els carrers de Barcelona, plenes de milers de persones, «algunes amb llàgrimes als ulls», corroborava la dimensió que ha assolit la Lliga guanyada amb tanta suficiència sobre el Madrid.
«Hem celebrat el títol, ho hem celebrat bé, però es pot continuar celebrant jugant bé», afirmava Flick, que farà canvis en funció de l’estat físic dels futbolistes, no atenent qüestions personals, com podrien ser Jules Kounde i Alejandro Balde, que han perdut la titularitat en les últimes setmanes. D’aquest últim espera «un pas més» en la seva evolució futbolística.
Fins al 2028
Confirmava Flick que intentarà mantenir el mateix esperit competitiu que ha permès al Barça encadenar 11 victòries seguides i confirmava l’acord definitiu per a la renovació del seu contracte fins al 2028 més un d’opcional, que podrà ser anul·lat per la seva banda i pel club.
«Estic molt content que el club em doni la seva confiança per continuar treballant un o dos anys més», entenent que el seu contracte sigui curt i vagi renovant-se en funció dels èxits. «Aquests últims dies m’han demostrat que soc al lloc adequat: valoro molt el que em dona la gent, el club, la família... Seguir és un gran compromís per esforçar-nos més i arribar al màxim nivell per aconseguir més títols».
