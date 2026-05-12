Florentino Pérez no dimiteix, però convoca eleccions al Reial Madrid: «M’hauran de fer fora a trets»
«Hi ha una campanya organitzada, però els socis em creuen a mi. La meva salut és perfecta. Si em diguessin que tinc un càncer, hauria d’entrar en un centre oncològic», va advertir el president
Fermín de la Calle
Florentino Pérez ha comparegut aquest dimarts a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva de Valdebebas per sorpresa, en una intervenció que es va anunciar tot just dues hores abans als canals del club. La mala situació esportiva de l’equip, amb dues temporades consecutives sense guanyar cap títol, la possible reforma estatutària per facilitar l’entrada d’inversors externs o fins i tot l’anunci d’una possible dimissió alimentaven els rumors d’una roda de premsa que ha despertat l’interès de tots els mitjans de comunicació estatals.
A les 18.18 hores, amb més d’un quart d’hora de retard respecte a l’horari anunciat, el president va sortir a l’atapeïda sala de premsa de Valdebebas. «Lamento dir-los que no dimitiré. He demanat a la junta electoral que iniciï el procés per convocar les eleccions a la junta directiva, a les quals ens presentarem aquesta Junta Directiva». El president va continuar afirmant que té més ganes que mai de seguir: «Em llevo d’hora al matí i soc l’últim d’anar a dormir. De vegades comparteixo la frustració per no haver pogut guanyar res, però els he de recordar que amb mi com a president hem guanyat 66 títols. Hi ha gent que s’està mossegant les ungles per presentar-se a les eleccions i ara tenen l’oportunitat de pronunciar-se».
Ni càncer ni problemes financers
El president va apuntar que «s’ha creat una situació absurda contra el Reial Madrid i contra mi. No es guanya sempre, però no ho admetem. Aprofiten aquesta situació per atacar-me. On és Florentino? Si jo no parlo. Alguns diuen que estic malalt, que tinc un càncer terminal. Aprofito per adreçar-me a la gent que es preocupa per mi. Continuo presidint el club i la meva empresa, que factura 50.000 milions l’any. La meva salut és perfecta. Si em diguessin que tinc un càncer, hauria d’entrar en un centre oncològic. Hauria sortit a tot arreu del món. No és veritat i aquest rumor ha crescut».
«Soc el primer que ho vol guanyar tot. Amb mi com a president, hem guanyat 37 títols en futbol i 29 en bàsquet. Vull parlar de tots aquests que estan fent campanya a l’ombra. Convido tots aquells que vulguin presentar-se. Jo em presentaré per defensar els interessos dels socis del Reial Madrid. No m’intimidaran. Em donen molta energia», va advertir. Després va assenyalar els qui li volen prendre la presidència: «Hi ha sectors que volen manar al Reial Madrid, però no ho han aconseguit. Al Madrid no manen els periodistes ni els seus companys. La gent no els creu a ells, em creu a mi. Els periodistes es pensen que intervenen en les decisions del club perquè són importants, i no és així. Aquí manen els socis. Que no facin coses estranyes. Qui es vulgui presentar, que es presenti. Però que no vagin pel darrere dient que estic cansat. No ho puc admetre perquè aquest any no hàgim guanyat una Lliga i una Champions. Diuen que ara el Madrid és el caos, i és el club més prestigiós del món».
Florentino també va parlar del cas Negreira per explicar els dos anys de sequera de l’equip i unes últimes dècades en què el Barcelona li ha retallat distància en el palmarès: «El cas Negreira és un cas de corrupció esportiva que encara cueja. Hi ha àrbitres d’aquella època que encara arbitren. Presentarem un dossier a la UEFA perquè acabi amb això i talli aquest problema. No hi ha cap precedent en la història del futbol mundial. Estem elaborant un dossier de més de 500 pàgines».
Pérez va insistir a convidar a presentar-se a les eleccions els socis que ho vulguin: «No entenc la premsa espanyola. Han abusat d’això de veure si me’n vaig. Jo no me n’aniré. Seré l’últim dels socis a marxar. M’hauran de fer fora a trets. Els propietaris del Madrid són els socis. Si algú vol venir a presentar-se a unes eleccions, que no s’amagui, que es presenti i que digui com ho finança. Que no preguntin als bancs si el president d’una elèctrica pot avalar la candidatura... Jo vaig avalar l’any 2000 174 milions de pessetes perquè es poguessin pagar els salaris. No pagaven els jugadors. Vaig haver d’aportar aquests diners del meu patrimoni i avui el Madrid està en una situació molt sanejada».
Va continuar parlant de la salut financera del club: «Alguns diuen que l’estadi va començar en 600 milions i va acabar en 1.300, i no és veritat. Els 600 milions van ser del primer contracte de la coberta; després vam fer l’hipogeu i la decoració de l’estadi. Vull acabar amb aquest corrent antimadridista que s’ha instal·lat al diari. Convoco les eleccions per defensar els socis. Uns des del punt de vista periodístic i altres des d’un altre àmbit volen quedar-se amb el Madrid. Jo porto aquí 26 anys i no ho consentiré. Vull que es presenti aquest senyor que va parlant amb les elèctriques i té accent mexicà. Que es presenti! Que es presenti ell i tothom qui vulgui. Que es presentin tots els qui s’amaguen i no donen la cara».
Florentino assenyala la premsa
Sobre Mourinho, va advertir que «no és el moment de parlar d’això ni de jugadors ni de res. Hi ha un altre tema prioritari, però hem de lluitar contra molts. Puc donar un nom a cada lloc. Juanma Castaño, Segurola, Carreño, el de Relevo... Tan gran és el Reial Madrid que té tants enemics? Però no ho aconseguiran, perquè els socis del Reial Madrid són molt potents i guanyarem aquesta batalla». El president es va negar a parlar de l’àmbit esportiu: «No parlaré de l’aspecte esportiu. Jo soc aquí per defensar l’interès dels socis. I qui es vulgui presentar que ho faci i no parli pel darrere. M’han escollit com el millor president de la història del club i em defensaré».
I sobre la baralla entre Tchouaméni i Valverde va comentar que «els jugadors s’han pegat als vestidors sempre, encara que no s’hagin fet mal. Cada dia! Em sembla molt malament la baralla i pitjor encara que l’hagin tret a la llum. I van i ho expliquen, i vostès ho publiquen. S’han barallat tots els anys com es barallen tots els joves. Per mi és pitjor la filtració que la baralla, perquè hi ha alguna cosa més. En els meus 26 anys d’història és la primera vegada que em passa i em preocupa».
Així es va desenvolupar una roda de premsa que va durar una hora, en què Florentino va anar de menys a més. Va començar amb un to de veu feble i va repetir diverses vegades els mateixos arguments, insistint en bucle que es presentarà a les eleccions: «Em presento per tornar el patrimoni del Reial Madrid als seus socis, perquè l’hi estan prenent uns periodistes que volen que me’n vagi. Però no només no me n’aniré, sinó que em tornaré a presentar, com vaig fer fa 26 anys, i ho faré amb ànim renovat». Per més esforços que feia el seu cap de premsa per acabar la intervenció, Pérez continuava responent preguntes i va concloure insistint que està bé de salut. «Tinc una edat, és cert, però no he anat al metge!»
