Rugbi
L'equip sub-14 del Cat Central es proclama subcampió de Segona Divisió a Valladolid
El conjunt de la regió central va arribar a la final del torneig sense conèixer la derrota, i només el potencial físic del CR Màlaga se'ls va interposar per aconseguir el campionat
Regió7
L'equip de la categoria sub-14 del Cat Central es va proclamar subcampió de la Segona Divisió del Campionat d'Espanya de rugbi que es va disputar a Valladolid. Els jugadors del club català van completar un torneig molt satisfactori, competint fins al final amb tots els seus rivals, i només sent superat en el partit pel títol, guanyant amb solvència durant la competició alguns dels equips més potents de la categoria a tot l'estat.
De fet, la fase de grups del Cat Central va ser immaculada. El conjunt català no va mostrar fissures en cap moment, i va aconseguir tres victòries consecutives. La primera, per 31-0 davant del València RC; després per 36-10 contra el RC Jaén; i va tancar aquest primer tram de la competició amb un nou triomf, en aquesta ocasió per 29-5 davant del Paracuellos RU.
El primer lloc a la fase de grups li va valdre per aconseguir el bitllet a les semifinals, en què es va enfrontar amb el CR Rugby Escoriones de Granada. La final era a un sol pas, i el conjunt de la Catalunya central no es va atemorir. Va signar un partit més que complet, i va deixar fora de la lluita pel primer lloc els andalusos amb un contundent 27-0.
El rival a la final també va ser un equip d'Andalusia, el CR Màlaga. Un dels conjunts, juntament amb el Cat Central, més potents del torneig, i que aquesta temporada és tercer a la Primera Categoria andalusa. Era una gran final sobre el paper, però les baixes acumulades a causa de lesions durant el torneig van anar deixant sense massa efectius el conjunt de la regió central.
Al final, les absències forçades i l'enorme potencial físic de l'equip andalús van ser decisives per decantar la final a favor dels malaguenys per 17-5. Tot i la derrota a la final, el subcampionat estatal és també una bona manera de cloure la temporada pel conjunt català, que remarca la seva feina com a club que impulsa el rugbi formatiu a Catalunya.
