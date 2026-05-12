World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026

Molt més que escalada: així serà l’experiència al voltant de la Copa del Món a Alcobendas

La cita internacional comptarà amb una zona d’oci pensada per gaudir de les jornades de competició, amb ‘foodtrucks’, DJ, activacions i diferents experiències de marca

La Fun Zone combinarà música, foodtrucks i activitats / Cedida

La World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026 convertirà Alcobendas en un dels grans punts de trobada de l’escalada internacional del 28 al 31 de maig. Però la competició no serà l’únic que passarà aquells dies al recinte.

Durant quatre dies, el recinte combinarà la competició amb diferents espais pensats perquè el públic pugui gaudir de l’ambient de l’esdeveniment entre classificatòries, semifinals i finals.

L’esplanada del poliesportiu José Caballero reunirà alguns dels millors escaladors del món en bloc i velocitat. I entre prova i prova, el públic podrà recórrer la Fun Zone i seguir el pols de l’esdeveniment des de diferents punts del recinte, amb música i propostes que donaran vida a cada jornada.

‘Foodtrucks’, música i ambient de festival

La Fun Zone comptarà amb diferents foodtrucks amb opcions variades per menjar, picar alguna cosa o simplement fer una pausa entre sessions de competició. Hi haurà propostes molt diverses, des d’hamburgueses com les d’Hambre Lobo o HYPE fins a opcions veganes de The Veggie Point, passant per les truites artesanes de Tortillas Monalisa o els arrossos d’Escudellar Arroz.

També hi serà present MFT Eventos amb diferents propostes de street food pensades per acompanyar les jornades de competició.

La idea és que el públic pugui trobar alternatives per descansar una estona o continuar gaudint de l’ambient de l’esdeveniment sense sortir del recinte. Una proposta variada que busca acompanyar l’ambient de l’esdeveniment durant tot el dia, tant per a aquells que segueixin la competició des de primera hora com per als qui s’hi acostin únicament per veure les semifinals o les finals.

A tot això s’hi sumarà la música en directe. L’encarregat de posar música a l’esdeveniment serà el DJ italià Andrea Ciscato, conegut com a DJ C15K1, habitual en competicions i festivals internacionals vinculats a l’escalada. Al seu costat hi haurà Simone Reina com a speaker de l’esdeveniment, acompanyant les diferents jornades de competició i posant veu a l’ambient que es viurà.

