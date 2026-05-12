World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026
Molt més que escalada: així serà l’experiència al voltant de la Copa del Món a Alcobendas
La cita internacional comptarà amb una zona d’oci pensada per gaudir de les jornades de competició, amb ‘foodtrucks’, DJ, activacions i diferents experiències de marca
La World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026 convertirà Alcobendas en un dels grans punts de trobada de l’escalada internacional del 28 al 31 de maig. Però la competició no serà l’únic que passarà aquells dies al recinte.
Durant quatre dies, el recinte combinarà la competició amb diferents espais pensats perquè el públic pugui gaudir de l’ambient de l’esdeveniment entre classificatòries, semifinals i finals.
L’esplanada del poliesportiu José Caballero reunirà alguns dels millors escaladors del món en bloc i velocitat. I entre prova i prova, el públic podrà recórrer la Fun Zone i seguir el pols de l’esdeveniment des de diferents punts del recinte, amb música i propostes que donaran vida a cada jornada.
‘Foodtrucks’, música i ambient de festival
La Fun Zone comptarà amb diferents foodtrucks amb opcions variades per menjar, picar alguna cosa o simplement fer una pausa entre sessions de competició. Hi haurà propostes molt diverses, des d’hamburgueses com les d’Hambre Lobo o HYPE fins a opcions veganes de The Veggie Point, passant per les truites artesanes de Tortillas Monalisa o els arrossos d’Escudellar Arroz.
També hi serà present MFT Eventos amb diferents propostes de street food pensades per acompanyar les jornades de competició.
La idea és que el públic pugui trobar alternatives per descansar una estona o continuar gaudint de l’ambient de l’esdeveniment sense sortir del recinte. Una proposta variada que busca acompanyar l’ambient de l’esdeveniment durant tot el dia, tant per a aquells que segueixin la competició des de primera hora com per als qui s’hi acostin únicament per veure les semifinals o les finals.
A tot això s’hi sumarà la música en directe. L’encarregat de posar música a l’esdeveniment serà el DJ italià Andrea Ciscato, conegut com a DJ C15K1, habitual en competicions i festivals internacionals vinculats a l’escalada. Al seu costat hi haurà Simone Reina com a speaker de l’esdeveniment, acompanyant les diferents jornades de competició i posant veu a l’ambient que es viurà.
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure