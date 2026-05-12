Atletisme
Quatre atletes de l'Avinent Manresa participen en l'estatal per seleccions autonòmiques sub-16
El velocista Eduard López i la llançadora Anna Recuenco van ocupar les primeres posicions en les proves dels 300 metres i la de disc, respectivament
Hugo Gallardo i Júlia Planas també van sumar valuosos punts per la causa catalana, que van servir perquè la selecció masculina fos segona i la femenina primera
Quatre atletes de l'Avinent Manresa van contribuir al campionat femení i al subcampionat masculí de la selecció catalana a l'estatal sub-16 per autonomies. Unes proves en què van sobresortir les actuacions del velocista Eduard López i la llançadora Anna Recuenco, que es van imposar respectivament a les proves dels 300 metres i de llançament de disc disputades aquest cap de setmana a la localitat gallega de Pereiro de Aguilar.
La selecció catalana femenina va acumular 258,5 punts, superant per tot just 5 punts al combinat valencià i per 36 a l'andalús. Les mateixes seleccions, tot i que en ordre diferent, van ocupar també el podi masculí. En aquesta ocasió, van ser els andalusos qui van imposar-se amb una puntuació final de 238 punts. Catalunya es va haver de conformar amb el segon lloc, a 7 punts dels vencedors, mentre que els valencians van ocupar el darrer graó del podi, empatats amb els catalans.
Anna Recuenco va tornar a exhibir la seva superioritat en el llançament de disc, assolint una millor marca de 48,18 metres en el seu segon intent. Un registre que es va quedar a tot just 33 centímetres del rècord estatal sub-16 de la prova, que atresora des de l'any passat Eva Marie Pauline Mendy. La supremacia va ser tal, que només el seu pitjor intent, el darrer, no li hagués servit per ser primera igualment. Recuenco va aportar 17 punts al combinat català femení.
La velocista Júlia Planas va contribuir al triomf femení amb un total de 24 punts. D'aquests, 11 van correspondre a la setena posició que va assolir a la final dels 100 metres femenins, on va assolir un registre de 12.57 segons, a tot just 15 centèsimes del tercer lloc. Els altres 13 van ser per la seva contribució al relleu 4x100 femení, en què l'equip català va ser quart.
Segon lloc masculí
El segon lloc català masculí va tenir com a un dels màxims contribuents el velocista de l'Avinent Eduard López. L'atleta de l'entitat manresana va travessar la línia d'arribada en primera posició en els 300 metres masculins amb un registre de 35.21 segons. Un temps que no només li van valdre per sumar 17 punts, sinó que també van suposar una nova millor marca personal per a l'atleta i un nou rècord per al club manresà en la distància i categoria sub-16.
López va formar part, juntament amb el seu company d'equip Hugo Gallardo, del combinat masculí en el relleu 4x300. Una prova en què Catalunya va ser quarta, i que va fer sumar 14 punts al resultat final. Gallardo també va contribuir al segon lloc autonòmic amb 6,5 punts de la seva actuació als 100 metres masculins. El velocista de l'Avinent va ser tercer de la seva semifinal, però la diferència de vent de cara que va patir respecte a la resta de tercers (4,5 la seva semifinal i 1,4 i 1,5 les altres) van ser diferencials de cara a impedir que pogués disputar la final.
