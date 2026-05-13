Futbol
El CE Manresa renova el director esportiu, Sergi Benavides, fins al juny del 2027
El barceloní ha assolit dos ascensos consecutius, amb el CF Vilanova i la Geltrú i aquest curs amb l'entitat bagenca
El CE Manresa ha anunciat aquest dimecres la renovació del seu director esportiu, Sergi Benavides, fins al juny del 2027. Serà la segona temporada del barceloní al club bagenc, que ha aconseguit dos ascensos consecutius. Primer amb el CF Vilanova i la Geltrú, amb qui va pujar a Tercera Federació, i ara amb l'equip que presideix Lluís Basiana, a Segona Federació.
Es tracta d'una peça important que continuarà vinculada al club en la confecció de la plantilla per al repte del curs vinent. En la seva arribada fa any, ja va expressar la seva ambició d'ascendir a Segona Federació i buscar "jugadors joves", per als qui la Tercera Federació fos "una categoria de pas".
Benavides va arribar procedent del CF Vilanova i la Geltrú, equip al qual es va incorporar fa dues temporades com a secretari tècnic. Amb els garrafencs va pujar a Tercera Federació després d'obtenir plaça d'ascens directe en quedar en segona posició, per darrere de la UE Vic.
El director esportiu va justificar el canvi d'equip perquè considerava que "havia acabat un cicle" i "el Manresa és un dels equips històrics, amb un projecte ambiciós i amb molt de potencial, que mereix ser en categories superiors".
Una de les primeres carpetes que tindrà sobre la taula serà la renovació del tècnic Sergi Trullàs, el contracte del qual expira aquest curs.
