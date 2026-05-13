Arts marcials
El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès aconsegueix quatre podis i el títol Cadet al Torneig Vila de Salou
El club va comptar amb la participació de judokes de l'Esport7, el Club Judo Moià i l'Osona Judo Club
Regió7
El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) va aconseguir quatre podis—un or, dues plates i un bronze—l i el títol Cadet al Torneig per Equips Vila de Salou, una de les cites més dinàmiques del calendari català. El club va comptar amb la participació de judokes de l'Esport7, el Club Judo Moià i l'Osona Judo Club.
L'equip que va firmar una actuació més reeixida va ser el Cadet Migi, que es va proclamar campió del torneig. Després del bronze assolit la temporada passada, els cadets han mostrat una evolució imparable fins a pujar al graó més alt del podi. La formació ha estat formada per Carlos Llamas, Jana Fenoy, Vidal Beltran, Núria Corcuera, Inés Guerrero, Ot Fargas i Dumi Croitor.
Les categories Aleví i Infantil van finalitzar el campionat amb una medalla de plata. A Aleví, l'equip Migi (Berruka Photorashisvili, Adonis Serral, Bruna Alcantarilla, Hernan Anton, Núria Alcañiz, Tresa Llovet i Adrià Casas) va signar una actuació brillant que li va reportar un merescut segon lloc en una final molt ajustada.
Per la seva part, l'equip infantil Migi (Martí Viñals, Bruna Rafat, Gerard Casasayas, Júlia Herrero, Guillem Domingo, Marta Recuero i Damià Bujor) també va aconseguir un argent, demostrant la solidesa del planter del centre.
En la categoria infantil, l'equip Hidari (Joan Montes, Suri Gundin, Oriol Corcuera, Natalia Alvaro, Laia Coma i David Basora) va finalitzar una meritòria tercera plaça. La disputa pel bronze va ser fraticida, amb un gran nivell de competitivitat i la presència de dos equips del centre. Cal destacar que la formació Hidari va empatar amb el futur campió (el Chidaoba), perdent només el desempat i caient posteriorment davant els seus companys de l'equip Migi.
