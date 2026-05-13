Motor
El Clàssic Motor Club del Bages acull aquest divendres la presentació del quart volum dels quaderns FEVA dedicat a la Copa Catalunya
L'acte començarà a les 8 del vespre i és obert al públic fins a completar l'aforament
Regió7
La seu del Clàssic Motor Club del Bages acollirà el pròxim 15 de maig a les 8 del vespre la presentació oficial del quart volum de la col·lecció de quaderns impulsada per la Comissió de Cultura de FEVA, una iniciativa dedicada a preservar i divulgar la història de l’automoció al nostre país.
L’acte comptarà amb la participació d’Antoni Tachó, president del Club; Pablo Gimeno, president de la Comissió de Cultura de FEVA; i Carlos Polo, autor de l’últim quadern de la col·lecció, dedicat a la històrica Copa Catalunya.
Aquest nou volum recupera la memòria d’una de les primeres grans competicions internacionals celebrades a Espanya entre els anys 1908 i 1910, una prova que va ser clau en la projecció internacional de marques emblemàtiques com Hispano-Suïssa i en el desenvolupament de la cultura automobilística al país.
La col·lecció de quaderns FEVA s’ha consolidat com una referència per als aficionats i estudiosos del motor clàssic, amb publicacions dedicades a episodis destacats de la història de l’automoció, com Nacional Pescara, Terramar 1923-2023 o Les Barquetes Espanyoles de Competició.
Amb aquesta activitat, el Clàssic Motor Club del Bages reafirma el seu compromís amb la preservació i difusió del patrimoni automobilístic i cultural, convertint la seva seu en un espai de trobada per als amants de la història del motor.
L’activitat és oberta al públic fins a completar l’aforament.
