Florentino Pérez: "M’hauran de fer fora a trets"
Florentino Pérez va convocar ahir eleccions a la presidència del Reial Madrid, va afirmar que es troba en plena forma i amb una salut de ferro i va desafiar els opositors a presentar-s’hi. "Hi ha una campanya organitzada contra mi", va denunciar.
Fermín de la Calle
Florentino Pérez va comparèixer ahir a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva de Valdebebas per sorpresa, una intervenció que es va anunciar tot just dues hores abans en els canals del club. Els rumors d’una possible dimissió van suscitar l’interès de tots els mitjans de comunicació nacionals. "Lamento dir-los que no dimitiré. He demanat a la junta electoral que posi en marxa el procés per tirar endavant les eleccions, a les quals ens presentarem", va sentenciar.
El president va continuar comentant que es troba amb més ganes que mai de seguir: "Em llevo al matí d’hora i me’n vaig a dormir l’últim. Comparteixo de vegades la frustració per no haver pogut guanyar res, però he de recordar-los que amb mi com a president hem guanyat 66 títols. Hi ha gent que s’està mossegant les ungles per presentar-se a les eleccions i ara tenen l’oportunitat de pronunciar-se".
"Diuen que tinc càncer"
Florentino va apuntar que "s’ha creat una situació absurda contra el Reial Madrid i contra mi. No es guanya sempre, però no ho admetem. Aprofiten aquesta situació per atacar-me. ¿On és Florentino? Si jo no parlo. Alguns diuen que estic malalt, que tinc un càncer terminal. Continuo presidint el club i la meva empresa, que factura 50.000 milions a l’any. La meva salut és perfecta. Si em diuen que tinc un càncer, hauria d’entrar en un centre oncològic. No és veritat i aquest rumor ha crescut", va afirmar el dirigent blanc.
"Soc el primer que vull guanyar-ho tot. Amb mi com a president hem guanyat 37 títols en futbol i 29 en bàsquet. Vull parlar de tots aquests que estan fent campanya a l’ombra. Convido a tots aquells que vulguin presentar-s’hi. Jo em presentaré per defensar els interessos dels socis del Reial Madrid. No m’intimidaran. Em donen molta energia", va dir.
Després va assenyalar els que li volen treure la presidència: "Hi ha sectors que volen manar al Reial Madrid, però no ho han aconseguit. Al Madrid no manen els periodistes o els seus companys. La gent no els creu a ells, em creuen a mi. Els periodistes es creuen que intervenen en les decisions del club perquè són importants i no és així. Aquí manen els socis. Que no facin coses estranyes. Qui s’hi vulgui presentar, que s’hi presenti. Però que no vagin dient que estic cansat. No puc admetre-ho perquè aquest any no hàgim guanyat una Lliga i una Champions. Diuen que ara el Madrid és el caos i és el més prestigiós del món".
Atacs al Barça
Florentino també va parlar del cas Negreira per explicar els dos anys de sequera de l’equip i unes últimes dècades en què el Barcelona li ha retallat distància en el palmarès: "El cas Negreira és un cas de corrupció esportiva que encara cueja. Hi ha àrbitres d’aquella època que encara arbitren. Presentarem un dossier a la UEFA perquè acabi amb això i aturi aquest problema. No hi ha precedent en la història del futbol mundial. Estem fent un dossier de més de 500 pàgines".
Pérez va insistir a convidar a presentar-se a les eleccions els socis que ho vulguin: "No entenc la premsa espanyola. Han abusat de pensar a veure si jo me’n vaig. Jo no me n’aniré. Seré l’últim dels socis a anar-me’n. M’hauran de fer fora a trets. Els amos del Madrid són els socis. Si algú vol venir a presentar-se a unes eleccions, que no fingeixin, que s’hi presentin i que diguin com ho financen. Que no preguntin als bancs si el president d’una elèctrica pot avalar la candidatura... Jo vaig avalar l’any 2000 174 milions de pessetes perquè poguessin cobrar els salaris. No pagaven als jugadors. Vaig haver d’aportar aquests diners del meu patrimoni i avui el Madrid està en una situació molt sanejada".
No va voler parlar de la crisi esportiva de l’equip ni del futur entrenador. "No és moment de parlar d’això ni de jugadors ni de res. Hi ha un altre tema prioritari, però hem de lluitar contra molts", va sentenciar.
